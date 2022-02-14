Эти продукты повышает риск развития рака более чем на 10%

Что выяснили исследователи?

«Эти результаты оставались статистически значимыми после поправки на несколько маркеров питательного качества рациона. Сверхобработанные продукты производятся в основном из веществ, извлеченных из пищевых продуктов, таких как жиры, крахмалы, добавленные сахара и гидрогенизированные жиры», — пишут исследователи.