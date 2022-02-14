Эти продукты повышает риск развития рака более чем на 10%
Новаторские методы лечения рака уже на горизонте, но профилактика всегда важнее лечения. Не все надежды потеряны на этом фронте. Многочисленные исследования, проводившиеся в течение многих лет, показали, как можно снизить риск заболевания раком, улучшив свое питание. Частично это связано с исследованиями, показывающими, что определенные продукты могут увеличить риск развития смертельной болезни.
В исследовании Центра эпидемиологических и статистических исследований (CRESS), оценивались предполагаемые связи между потреблением ультра-обработанной пищи и риском развития рака. Для исследования исследователи проанализировали данные о 104 980 участниках в возрасте не менее 18 лет (средний возраст 42,8 года) из французской когорты NutriNet-Santе.
Исследование NutriNet-Santе было организовано для изучения взаимосвязи между питанием и здоровьем. Данные о потреблении пищи были собраны с использованием повторяющихся 24-часовых записей о питании, предназначенных для регистрации обычного потребления участниками 3300 различных продуктов питания.
Оценены связи между потреблением ультра-обработанной пищи и риском общего рака, рака молочной железы, предстательной железы и колоректального рака.
Что выяснили исследователи?
Потребление ультраобработанной пищи было связано с более высоким общим риском рака и риском рака молочной железы.
«Эти результаты оставались статистически значимыми после поправки на несколько маркеров питательного качества рациона. Сверхобработанные продукты производятся в основном из веществ, извлеченных из пищевых продуктов, таких как жиры, крахмалы, добавленные сахара и гидрогенизированные жиры», — пишут исследователи.
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Citе Epidemiology and Statistics Research Center (CRESS)
Здоровье
Центр эпидемиологических и статистических исследований. В состав центра входят команды из нескольких отделений Парижского университета.
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