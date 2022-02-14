Эндокринолог раскрыла «одно быстрое решение», чтобы изгнать опасный жир на животе
«Одно быстрое решение», которое поможет избавиться от висцерального жира, рекомендованное эндокринологом доктором Расой Казлаускайте, относится к выбору диеты.
Прежде всего, «откажитесь от сладких напитков».
Доктор Казлаускайте сказала:
«Сахар увеличивает жир на животе. А клетчатка уменьшает жир на животе».
Таким образом, вам лучше избегать не только газированных напитков, но и фруктовых соков.
«Когда вы делаете сок из фруктов, вы удаляете клетчатку, оставляя чистый сахар», — объяснила доктор Казлаускайте. «Таким образом, одно быстрое решение, очень конкретное решение — отказ от сладких напитков».
Что такое клетчатка?
Клетчатка — это тип углеводов, который организм не может расщепить. Она проходит через наш кишечник в толстую кишку (или толстую кишку).
«Ингредиент, помогающий избавиться от живота, естественным образом содержится в растительных продуктах, таких как цельнозерновые продукты, бобы, орехи, фрукты и овощи».
Доктор Казлаускайте ясно дала понять, что есть «много вещей, которые вам нужно улучшить, чтобы избавиться от жира на животе».
После того, как вы исключили сладкие напитки (лучше всего заменить их водой) и увеличили потребление клетчатки, вы можете сделать еще один шаг в правильном направлении.
Одним из лучших следующих шагов было бы включить больше движения в свой образ жизни.
«Как у мужчин, так и у женщин, первый жир, который вы теряете, когда занимаетесь спортом, — это висцеральный жир», — сказала доктор Казлаускайте.
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Раса Казлаускайте (Rasa Kazlauskaite)
Здоровье
Воач-эндокринолог в Rush University Medical Center (США).
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