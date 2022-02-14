Эндокринолог раскрыла «одно быстрое решение», чтобы изгнать опасный жир на животе

«Сахар увеличивает жир на животе. А клетчатка уменьшает жир на животе».

«Когда вы делаете сок из фруктов, вы удаляете клетчатку, оставляя чистый сахар», — объяснила доктор Казлаускайте. «Таким образом, одно быстрое решение, очень конкретное решение — отказ от сладких напитков».

Что такое клетчатка?

«Ингредиент, помогающий избавиться от живота, естественным образом содержится в растительных продуктах, таких как цельнозерновые продукты, бобы, орехи, фрукты и овощи».

«Как у мужчин, так и у женщин, первый жир, который вы теряете, когда занимаетесь спортом, — это висцеральный жир», — сказала доктор Казлаускайте.