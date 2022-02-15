Рак: популярная пища может стимулировать рост крупных опухолей

«Будучи популярным подсластителем, фруктоза увеличивает продолжительность жизни раковых клеток в кишечнике, что приводит к образованию более крупных опухолей», - высказываются ученые.

Исследователи напоминают, что в первую очередь с развитием рака ассоциируется пища, способствующая росту жировой ткани в теле. Избыток жира активизирует процессы, побуждающие клетки тканей поддаваться аномальному росту и скапливаться в новообразования (опухоли). Недавнее исследование показало, что популярная пища усиливает подверженность людей как ожирению, так и раку.Подробнее об этой работе ученых, представляющих Национальный институт рака, писал медицинский журнал Nature. Научные специалисты пришли к заключению, что провокаторами онкозаболеваний могут быть продукты с высоким содержанием фруктозы. В частности, с их потреблением исследователи связывают склонность к заболеванию раком кишечника.Биологами проводились испытания на мышах, которым давали кукурузный сироп, отличающийся высокой концентрацией фруктозы. Специалисты отмечают, что смогли наблюдать за молекулярным механизмом, объясняющим, почему фруктоза может стимулировать рост злокачественных опухолей. Оказалось, что при ее потреблении происходит активный рост ворсинок, выстилающих кишечник, благодаря чему становится боле интенсивным поглощение питательных веществ. Опухоли в кишечнике, получающие такое усиленное питание, начинают, соответственно, быстрее расти.Кроме того, удлинение ворсинок в кишечнике способствует ускоренному росту жировой ткани, которая также стимулирует развитие опухолевых образований. Авторы работы резюмировали, что кормление грызунов кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы привело как к увеличению размера опухолей в кишечнике, так и к их боле агрессивному распространению.Специалисты обращают внимание на то, что фруктоза является широко используемым пищевым ингредиентом, ее содержат многие популярные продукты питания и напитки. Как таковая, она не вредит организму, но проблема в том, что современные люди употребляют ее в больших количествах.Исследование влияния фруктозы на организм ученые продолжат уже с участием людей.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах , которыми проявляется рак кишечника.