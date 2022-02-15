Названы «неожиданные» повседневные привычки, которые доводят людей до рака
Исследуя возможные причины рака, ученые убеждаются, что его появлению могут способствовать повседневные привычки людей, и некоторые могут показаться вам неожиданными.
Горячие напитки и еда. Многие люди любят, чтобы обед или ужин были горячими и, привыкая к этому, теряют чувствительность к высокой температуре еды и напитков – она кажется им вполне нормальной, не обжигающей. Между тем, по данным Международного журнала рака, привычка есть горячие супы, а также пить кофе или чай температурой выше 65 градусов, ассоциируется с повышенным риском рака пищевода или горла.
Употребление алкоголя. Алкоголь, возможно, не является неожиданным канцерогеном, но его количество, считающееся рискованным, вас может удивить. Чтобы снизить риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний, эксперты рекомендуют употреблять спиртные напитки в объеме не более одной порции в день для женщин и не более двух порций в день для мужчин. Все, что больше этого количества, доводит до рака молочной железы, полости рта, горла, кишечника и, чаще всего, печени.
Много времени в сидячем положении. Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует взрослым людям как минимум 75 минут активной физической активности (например, бег или плавание) или 120 минут умеренной физической активности (например, ходьба) каждую неделю. Если вы работаете, сидя за столом, нужно находить возможности больше стоять и ходить. Имеющиеся данные говорят, что люди, которые ежедневно более двух часов сидят и смотрят телевизор, в значительной степени повышают свой риск заболеть колоректальным раком (рак кишечника).
Сон под включенный телевизор. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Environmental Health Perspectives , мужчины с такой привычкой подвергаются большему риску заполучить рак простаты. Предположительно воздействие искусственного света во время сна мешает выработке мелатонина и естественному циклу сна, что может негативно влиять на уровень антиоксидантов в организме, борющихся с аномальными клетками.
Использование зубной пасты с триклозаном. Триклозан используется как подавитель неприятного запаха изо рта, а также содержится в некоторых антибактериальных средствах. В США зубная паста и другие гигиенические товары с этим химическим соединением входят в перечень рекомендуемых к запрету из-за их связи с раком, а также с эндокринными заболеваниями.
Недосып. Национальный фонд сна констатирует: взрослым людям нужно спать от семи до девяти часов в сутки. Именно при такой продолжительности сна человеческое тело наиболее эффективно восстанавливает себя, поскольку ночью в нем включаются процессы, исправляющие клеточные повреждения, удаляющие токсины из мозга и обеспечивающие активный метаболизм. Привычка недосыпать ведет к их нарушению и потому связывается учеными с повышенным риском сердечных заболеваний и рака.
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