Врач назвал самый важный признак высокого холестерина, который может быть «опасным для жизни»
Хотя высокий уровень холестерина часто называют «молчаливым», эксперт поделился «самым важным» признаком, который нужно определить. От локализации до интенсивности врач объясняет, как определить этот, возможно, «опасный для жизни» симптом.
«У большинства людей высокий уровень холестерина не имеет особых симптомов и обнаруживается в анализе крови», — говорит кардиолог Олег Варфоломеев, в интервью МедикФорум.
Холестерин, характеризующийся отсутствием симптомов, может быть трудно обнаружить по признакам. Однако боль в груди может указывать на высокий уровень.
«Самым важным признаком того, что высокий уровень холестерина вызывает повреждение сердца, является то, что вы начинаете испытывать боль в груди», - добавил кардиолог.
Это может произойти, когда холестерин накапливается в стенках артерий вместе с другими отложениями. Этот процесс, известный как атеросклероз, может уменьшить кровоток в артериях. Это может привести к осложнениям, включая боль в груди.
Портал здоровья сообщает, что боль в груди также известна как стенокардия. Это тупая, тяжелая или тянущая боль, которая может перемещаться в левую руку, шею, челюсть или спину. Боль может быть вызвана физическими упражнениями или физической активностью, так как в это время сердцу требуется больше кислорода.
Как определить этот признак высокого уровня холестерина?
«В частности, если он левосторонний, центральный или иррадиирует в левую руку или шею, или если он усугубляется при физической нагрузке, вам следует обратиться за неотложной медицинской помощью, так как это может быть признаком опасного для жизни сердечного приступа».
Как отметил эксперт, боль в груди также может указывать на то, что уровень холестерина перерос в сердечно-сосудистое заболевание, например:
- Ишемическая болезнь сердца
- Инфаркт
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