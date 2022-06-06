Врач назвал самый важный признак высокого холестерина, который может быть «опасным для жизни»

«У большинства людей высокий уровень холестерина не имеет особых симптомов и обнаруживается в анализе крови», — говорит кардиолог Олег Варфоломеев, в интервью МедикФорум.

«Самым важным признаком того, что высокий уровень холестерина вызывает повреждение сердца, является то, что вы начинаете испытывать боль в груди», - добавил кардиолог.





«В частности, если он левосторонний, центральный или иррадиирует в левую руку или шею, или если он усугубляется при физической нагрузке, вам следует обратиться за неотложной медицинской помощью, так как это может быть признаком опасного для жизни сердечного приступа».

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