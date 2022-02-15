20 минут упражнений в день достаточно для предотвращения серьезных заболеваний
20 минут ежедневных упражнений средней или высокой интенсивности в раннем пожилом возрасте (70–75 лет) могут наилучшим образом предотвратить серьезные сердечные заболевания, включая сердечную недостаточность, в позднем возрасте (80+). Такие данные были получены в исследовании под руководством доктора медицинских наук Клаудио Барбьеллини Амидеи из Падуанского университета. Результаты опубликованы в журнале Heart.
Ни для кого не секрет, что физическая активность связана с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и большей продолжительностью жизни, независимо от пола и этнической принадлежности, причем преимущества имеют накопительный характер. Полученные данные подтверждают, что лучше начать тренироваться поздно, чем никогда.
Но относительно небольшое количество исследований посвящено тому, могут ли физические упражнения в более позднем возрасте предотвратить сердечные заболевания и инсульт. Чтобы восполнить этот пробел в знаниях, ученые использовали данные исследования, в котором приняли участие более трех тысяч пожилых итальянцев (65 лет и старше).
Первоначальные оценки, включая подробный анамнез, медицинский осмотр, сканирование и ряд анализов крови, были проведены в период с 1995 по 1997 год, а две дополнительные оценки проводились 4 и 7 лет спустя. В начале исследования женщины чаще, чем мужчины, имели 4+ сопутствующих заболевания, с более высокой распространенностью остеоартрита, остеопороза и хронической болезни почек; хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и диабет чаще встречались у мужчин.
Участники заполняли анкеты об уровне своей физической активности в каждый момент времени. Те, чья физическая активность составляла 20 и более минут в день, были определены как активные; те, кто набрал меньше, были определены как неактивные. Мужчины были более склонны к физической активности, чем женщины. Также была собрана другая потенциально ключевая информация о доходах домохозяйств, уровне образования, количестве членов семьи, курении и употреблении алкоголя.
Затем здоровье всех участников отслеживалось путем привязки к выписке из больницы и свидетельствам о смерти до конца декабря 2018 года. Окончательный анализ включал 2 754 участника с полными данными, из которых 1 398 были женщинами (60 %). За период наблюдения было поставлено 1 037 новых диагнозов сердечных заболеваний, сердечной недостаточности и инсульта.
Повышение уровня физической активности, а также поддержание активного образа жизни с течением времени были связаны с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти как у мужчин, так и у женщин. Наибольшее снижение риска наблюдалось для новых случаев ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности в позднем пожилом возрасте. Значимой связи между физической активностью и инсультом не наблюдалось.
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Клаудио Барбьеллини Амидеи
Здоровье
Доктор медицинских наук из Падуанского университета
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