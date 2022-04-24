Рак мозга: 7 признаков , что у вас опухоль мозга
Хотя это не один из самых распространенных видов рака, важно знать симптомы рака мозга. Как и в случае с другими видами рака, чем раньше обнаружена опухоль, тем легче ее лечить. Симптомы опухоли головного мозга включают проблемы с речью или зрением.
Благотворительная организация Brain Tumor Charityсообщает:
«Изменения зрения, связанные с опухолями головного мозга, могут включать нечеткость зрения — например, вам может быть трудно смотреть телевизор или читать.
Человек с опухолью головного мозга может арендовать часть своего поля зрения и привести к тому, что он «натыкается на предметы или чувствует, что предметы или люди внезапно появляются с одной стороны».
Человек с опухолью головного мозга может арендовать часть своего поля зрения и привести к тому, что он «натыкается на предметы или чувствует, что предметы или люди внезапно появляются с одной стороны».
Опухоли головного мозга могут вызывать изменения зрения либо из-за отека диска зрительного нерва на задней части глаза, либо из-за повышенного давления на зрительный нерв. Последнее произойдет из-за накопления спинномозговой жидкости в головном мозге, возникающего в результате роста опухоли.
Симптомы опухоли головного мозга будут зависеть от того, в какой части головного мозга расположена опухоль.
Например, опухоль в стволе головного мозга влияет на бдительность, дыхание, пищеварение, частоту сердечных сокращений, кровяное давление, кровообращение и глотание, в то время как опухоль в височной доле может влиять на слух, память и обучение, распознавание объектов или лиц и определение эмоций.
К другим распространенным симптомам опухоли головного мозга относятся:
- Головные боли
- Судороги
- Постоянная тошнота
- Рвота
- Сонливость
- Психические или поведенческие изменения
- Прогрессирующая слабость или паралич одной стороны тела
Лечение опухоли головного мозга зависит от нескольких факторов, в том числе от того, насколько она велика, насколько далеко она распространилась, где она находится в мозге, насколько ненормальны клетки, а также от общей физической подготовки и здоровья человека.
Ранее Медикфорум писал о пользе быстрой ходьбы.
Brain Tumor Charity
Здоровье
Зарегистрированная в Великобритании благотворительная комиссия, занимающаяся финансированием исследований, повышением осведомленности об опухолях мозга, сокращением времени диагностики и предоставлением поддержки и информации людям с опухолями мозга, их семьям и друзьям.
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