Рак мозга: 7 признаков , что у вас опухоль мозга

«Изменения зрения, связанные с опухолями головного мозга, могут включать нечеткость зрения — например, вам может быть трудно смотреть телевизор или читать.

Человек с опухолью головного мозга может арендовать часть своего поля зрения и привести к тому, что он «натыкается на предметы или чувствует, что предметы или люди внезапно появляются с одной стороны».

Головные боли

Судороги

Постоянная тошнота

Рвота

Сонливость

Психические или поведенческие изменения

Прогрессирующая слабость или паралич одной стороны тела