Рак мозга: 7 признаков , что у вас опухоль мозга

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Рак мозга: 7 признаков , что у вас опухоль мозга

Хотя это не один из самых распространенных видов рака, важно знать симптомы рака мозга. Как и в случае с другими видами рака, чем раньше обнаружена опухоль, тем легче ее лечить. Симптомы опухоли головного мозга включают проблемы с речью или зрением.

Благотворительная организация Brain Tumor Charityсообщает:
«Изменения зрения, связанные с опухолями головного мозга, могут включать нечеткость зрения — например, вам может быть трудно смотреть телевизор или читать.
Человек с опухолью головного мозга может арендовать часть своего поля зрения и привести к тому, что он «натыкается на предметы или чувствует, что предметы или люди внезапно появляются с одной стороны».

Опухоли головного мозга могут вызывать изменения зрения либо из-за отека диска зрительного нерва на задней части глаза, либо из-за повышенного давления на зрительный нерв. Последнее произойдет из-за накопления спинномозговой жидкости в головном мозге, возникающего в результате роста опухоли.

Симптомы опухоли головного мозга будут зависеть от того, в какой части головного мозга расположена опухоль.

Например, опухоль в стволе головного мозга влияет на бдительность, дыхание, пищеварение, частоту сердечных сокращений, кровяное давление, кровообращение и глотание, в то время как опухоль в височной доле может влиять на слух, память и обучение, распознавание объектов или лиц и определение эмоций.

К другим распространенным симптомам опухоли головного мозга относятся:

  • Головные боли
  • Судороги
  • Постоянная тошнота
  • Рвота
  • Сонливость
  • Психические или поведенческие изменения
  • Прогрессирующая слабость или паралич одной стороны тела

Лечение опухоли головного мозга зависит от нескольких факторов, в том числе от того, насколько она велика, насколько далеко она распространилась, где она находится в мозге, насколько ненормальны клетки, а также от общей физической подготовки и здоровья человека.

Ранее Медикфорум писал о пользе быстрой ходьбы.

Brain Tumor Charity

Здоровье

Зарегистрированная в Великобритании благотворительная комиссия, занимающаяся финансированием исследований, повышением осведомленности об опухолях мозга, сокращением времени диагностики и предоставлением поддержки и информации людям с опухолями мозга, их семьям и друзьям.

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