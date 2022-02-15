Подвержены ли вы деменции: изменение сна может быть ее ранним признаком
Люди, подверженные заболеванию деменцией, часто сталкиваются с негативными изменениями своего сна.
Изменения в состоянии и функциях мозга, вызывающие деменцию, могут начаться за годы до появления характерных симптомов, позволяющих диагностировать заболевание. Ученые констатируют, что одним из ранних признаков, предупреждающих о приближении слабоумия, является изменение продолжительности сна – человек начинает спать больше.
«Длительная продолжительность сна является маркером ранней нейродегенерации, предсказывающей деменцию», - заявили исследователи из Alzheimer's Research UK.
Специалисты проанализировали данные 2457 человек – участников проекта Framingham Heart Study, крупного популяционного исследования, проводимого, начиная с 1948 года, с группой людей и их детьми. Ученых интересовало, связано ли то, как долго спят люди, с их подверженностью деменции. Они проверили, как менялась длительность сна испытуемых за 13-летний период времени в соотношении с состоянием здоровья.
Исследователи пришли к заключению, что
«сон более 9 часов в день связан с повышенным риском развития слабоумия по сравнению со сном меньшей продолжительности».
Авторы работы уточняют, что речь идет именно об изменении сна – переходе от сна протяженностью менее 9 часов к сну более 9 часов: в этом случае проявлялась подверженность людей деменции, в то время как у тех, кто изначально уже спал больше 9 часов в день, ее не было.
Исследователи еще не уверены, в каком направлении идет взаимодействие — вызывает ли плохой сон слабоумие или усугубляет ее, либо процессы деменции приводит к плохому сну. Специалисты допускают, что обе эти теории могут быть оправданы, и связь вышеназванных явлений может быть замкнутой.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие доступные способы способствуют замедлению старения.
Alzheimer's Research UK
Здоровье
организация по исследованию деменции в Соединенном Королевстве
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