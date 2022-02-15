Подвержены ли вы деменции: изменение сна может быть ее ранним признаком

«Длительная продолжительность сна является маркером ранней нейродегенерации, предсказывающей деменцию», - заявили исследователи из Alzheimer's Research UK.

«сон более 9 часов в день связан с повышенным риском развития слабоумия по сравнению со сном меньшей продолжительности».