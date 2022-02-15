Псевдо похудение: эксперт объяснила бесполезность быстрого снижения веса

«Когда глюкозы в крови становится недостаточно, то на помощь приходит гликоген, который превращается в глюкозу. Запасы гликогена могут сильно различаться, но, в целом, это около 600 г. Для того, чтобы гликоген запасти нужна вода — один грамм гликогена задерживает 3-4 грамма воды», — пояснила эксперт.

По словам специалиста, секрет быстрого похудения (несколько килограмм в сутки) заключается в снижении запаса гликогена и воды в организме, которые за небольшой промежуток времени возвращаются к исходному показателю.Так, глюкоза в крови по своей сути выступает топливом для тела человека. Гликоген же представляет собой полисахарид, который хранится в мышцах и печени.⠀Поэтому если после тренировке, то есть расхода гликогена, человек не поел, то есть не восстановил запасы вещества, на весах временно появляется значительное снижение веса. Однако, следует понимать — если питание будет недостаточным на протяжении длительного периода времени, человек начинает испытывать чувство постоянной усталости и повышения аппетита. Таким образом организм стремится компенсировать дефицит энергии.Более того, в нормальных условиях тело не способно быстро расставаться с жировыми запасами вне зависимости от желания⠀человека. Поэтому чтобы оценить реальную динамику сброса веса, минимальный отрезок для анализа должен составлять один месяц.