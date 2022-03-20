Лечение диабета 2 типа: этот тип упражнений приводит к «прямому снижению уровня сахара в крови»
Диабет 2 типа — это хроническое метаболическое заболевание, характеризующееся резистентностью к инсулину. Колебания уровня сахара в крови могут иметь тяжелые последствия для организма, но есть упражнения, направленные непосредственно на разрушение этой системы.
Американская диабетическая ассоциация рекомендует людям с диабетом 2 типа начать программу силовых тренировок, чтобы помочь контролировать уровень сахара в крови.
Силовые тренировки включают серию растяжек или подъемов, каждая из которых удерживается в течение определенного времени, например 60 секунд, а затем повторяется для каждой части тела, на которую вы нацелены.
Преимущества силовых тренировок при диабете 2 типа включают в себя:
- Лучше реагировать на инсулин
- Улучшить способ использования сахара в крови
- Похудение
- Снизьте риск сердечно-сосудистых заболеваний
«Когда мы занимаемся силовыми тренировками, мы используем накопленный мышечный гликоген в качестве топлива», — объясняет Ник Окчипинти, физиолог. «Как только запасы мышечного гликогена заканчиваются, мы начинаем мобилизовать дополнительный гликоген из печени и крови. Это помогает напрямую снизить уровень глюкозы в крови, а также истощить накопленные запасы гликогена в мышцах и печени, давая глюкозе в крови место для следующего приема пищи».
Ранее Медикфорум писал о том, как снизить уровень сахара в крови.
Ник Окчипинти
Здоровье
Физиолог, тренер USAW.
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