Лечение диабета 2 типа: этот тип упражнений приводит к «прямому снижению уровня сахара в крови»

Лучше реагировать на инсулин

Улучшить способ использования сахара в крови

Похудение

Снизьте риск сердечно-сосудистых заболеваний

«Когда мы занимаемся силовыми тренировками, мы используем накопленный мышечный гликоген в качестве топлива», — объясняет Ник Окчипинти, физиолог. «Как только запасы мышечного гликогена заканчиваются, мы начинаем мобилизовать дополнительный гликоген из печени и крови. Это помогает напрямую снизить уровень глюкозы в крови, а также истощить накопленные запасы гликогена в мышцах и печени, давая глюкозе в крови место для следующего приема пищи».