Гипертония: 6 «простых изменений» помогают снизить высокое кровяное давление

Для борьбы с гипертонией медики советуют ввести в образ жизни несколько «простых изменений», сообщает Express Health.Физические упражнения – даже если это просто более частая ходьба или подъем по лестнице – делают более выносливой сердечно-сосудистую систему и помогают поддерживать здоровый вес, с которым тесно связан более низкий риск развития гипертонии.Этот минерал известен своей способностью расслаблять кровеносные сосуды, что, в свою очередь, может улучшать кровообращение. К продуктам, богатым калием, относятся бананы, авокадо, рыба, шпинат.Помимо других проблем со здоровьем курение может вызвать гипертонию.Стресс из-за перенапряжения может приводить к повышению кровяного давления. В работе важно делать перерывы, заниматься приятными для себя делами или физическими упражнениями, позволяющими «перезагрузить» мозг.Часто недосып объясняется работой и напряженной жизнью, но если у вас есть возможность перенести время отхода ко сну на более ранний час, вы должны попытаться это сделать. Хронический недостаток сна связан с высоким уровнем гормонов стресса в организме, повышающих кровяное давление.Алкоголь сам по себе может вызывать повышение давления. Кроме того, он способствует увеличению веса, влияющему на подверженность гипертонии.Ранее портал MedikForum.ru писал о доступных способах замедлить старение.