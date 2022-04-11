Гипертония: ежедневная чашка чая может помочь снизить снизить давление

«Внесение изменений в здоровый образ жизни иногда может помочь снизить ваши шансы получить высокое кровяное давление и помочь снизить ваше кровяное давление, если оно уже высокое».

«Кофеин может вызвать кратковременное, но резкое повышение кровяного давления, даже если у вас нет высокого кровяного давления. Неясно, что вызывает этот всплеск артериального давления. Реакция кровяного давления на кофеин отличается от человека к человеку».