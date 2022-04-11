Гипертония: ежедневная чашка чая может помочь снизить снизить давление

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Гипертония: ежедневная чашка чая может помочь снизить снизить давление

Повышенное давление может создать дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды, сердце и другие органы, такие как мозг, почки и глаза. Если у вас высокое кровяное давление, даже небольшое его снижение может помочь снизить риск возникновения ряда серьезных заболеваний. 

В NHS говорят:
«Внесение изменений в здоровый образ жизни иногда может помочь снизить ваши шансы получить высокое кровяное давление и помочь снизить ваше кровяное давление, если оно уже высокое».

Метаанализ рандомизированных контролируемых исследований, опубликованных в Национальной медицинской библиотеке, предполагает, что длительное — более 12 недель — употребление чая может привести к значительному снижению систолического и диастолического артериального давления. 

Клиника Майо предупреждает:
«Кофеин может вызвать кратковременное, но резкое повышение кровяного давления, даже если у вас нет высокого кровяного давления. Неясно, что вызывает этот всплеск артериального давления. Реакция кровяного давления на кофеин отличается от человека к человеку».

У некоторых людей, которые регулярно пьют напитки с кофеином, среднее кровяное давление выше, чем у тех, кто не пьет ничего. У тех, кто регулярно пьет напитки с кофеином, развивается толерантность к кофеину. В результате кофеин не оказывает долгосрочного влияния на кровяное давление.

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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)

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Теги : гипертония, повышенное давление, польза чая