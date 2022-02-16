Высокий холестерин: врачи называют 2 признака, связанные с риском потери ноги

«Одной из самых серьезных угроз ЗПА является ампутация стопы, и есть два контрольных признака, которые указывают на то, что ваша нога достигла опасного состояния», - рассказали специалисты из организации Heart UK.

«Если у человека присутствуют боль в состоянии покоя или повреждение кожи, он рискует потерять ступню или ногу в результате ампутации», - предупреждают медики.

Выпадение волос на ногах и ступнях.

Онемение или слабость в ногах.

Ломкие, медленно растущие ногти.

Изменение цвета кожи на ногах, например, побледнение или посинение.

Блестящая кожа.

Уменьшение мышц ног.