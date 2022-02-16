Высокий холестерин: врачи называют 2 признака, связанные с риском потери ноги
Появление некоторых признаков в случае высокого уровня может говорить о том, что для человека повышается риск ампутации стопы.
Многие люди недооценивают опасность высокого холестерина в крови, но осложнения, которые он может вызывать, бывают крайне серьезными. Одно из таких осложнений связано с риском потери ноги в результате патологического развития ЗПА, заболевания периферических артерий.
ЗПА возникает, когда высокий уровень холестерина становится стойким явлением и вызывает сужение артерий из-за большого количества жировых отложений на их внутренних стенках.
«Одной из самых серьезных угроз ЗПА является ампутация стопы, и есть два контрольных признака, которые указывают на то, что ваша нога достигла опасного состояния», - рассказали специалисты из организации Heart UK.
Боль в ноге. Эксперты объясняют, что в результате забитых холестерином сосудов количество крови, поступающей в ноги, может стать недостаточным, и это лишает конечности необходимых питательных веществ, кислорода. В таких случаях у человека болят ноги, даже когда он не двигается, и подобная боль, ощущаемая в состоянии покоя, сигнализирует о развитии критической ишемии конечностей, - уточняют врачи.
Повреждение кожи. Также без поступления с кровью питательных веществ и кислорода в стопы их кожа не может функционировать должным образом – в результате образуются ранки, язвы, которые долго не заживают.
«Если у человека присутствуют боль в состоянии покоя или повреждение кожи, он рискует потерять ступню или ногу в результате ампутации», - предупреждают медики.
Другие симптомы ЗПА.
- Выпадение волос на ногах и ступнях.
- Онемение или слабость в ногах.
- Ломкие, медленно растущие ногти.
- Изменение цвета кожи на ногах, например, побледнение или посинение.
- Блестящая кожа.
- Уменьшение мышц ног.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким неприятным симптомом может проявляться высокий холестерин у мужчин.
Heart UK
Здоровье
ведущая благотворительная организация Великобритании по борьбе с раком кишечника
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