Последствия высокого холестерина: признаки, что мышцам не хватает кислорода
Одним из последствий высокого уровня холестерина является заболевание периферических артерий (ЗПА), при котором мышцы не получают достаточного количества кислорода.
Высокий холестерин часто не имеет явных внешних признаков, пока не спровоцирует развитие очень серьезного или опасного для жизни состояния. Но если в результате повышенного содержания холестерина возникает заболевание периферических артерий, то можно заметить некоторые признаки, которые могут появляться из-за нехватки кислорода в мышечной ткани.
Хромота. Типичным симптом ЗПА медики называют перемежающуюся хромоту. Для нее характерны боли в ногах, появляющиеся при ходьбе или физической нагрузке и проходящие после отдыха. Такие боли возникает из-за того, что мышцы ног не работают нужным образом, поскольку не получают достаточно кислорода с кровообращением – оно нарушается вследствие забитых холестерином сосудов.
Усталость при ходьбе. При заболевании периферических сосудов, возникающем как последствие высокого холестерина, могут также ощущаться слабость или усталость во время ходьбы. Неприятные ощущения возможны в икрах, бедрах, ягодицах.
Другие возможные симптомы ЗПА. Они могут включать
- Выпадение волос на ногах и ступнях.
- Онемение или слабость в ногах.
- Кожные повреждения на ступнях и голенях, которые долго не заживают.
- Изменение цвета кожи на ногах, например, побледнение или посинение.
- Блестящая кожа.
- Худые ноги из-за истощения мышц.
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