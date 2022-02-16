Более половины женщин в постменопаузе страдают облысением по женскому типу
И мужчины, и женщины с возрастом чаще теряют волосы. Женщины также имеют дополнительный риск, связанный со снижением уровня эстрогена во время перехода к менопаузе. Новое исследование определило распространенность выпадения волос по женскому типу (FPHL), характеристики волос и связанные с ними факторы у здоровых женщин в постменопаузе. Результаты исследования опубликованы в журнале Menopause.
Выпадение волос по женскому типу является наиболее распространенным выпадением волос у женщин. Характеризуется постепенным истончением по линии пробора с последующим нарастающим диффузным выпадением волос, распространяющимся от макушки. Выпадение волос по женскому типу может развиться в любое время между подростковым возрастом и периодом постменопаузы. Однако считается, что потеря эстрогена во время перехода к менопаузе может играть роль в ускорении FPHL, поскольку рецепторы эстрогена присутствуют в волосяных фолликулах. Было показано, что гормональные изменения, связанные с менопаузой, влияют на волосы на голове, уменьшают диаметр волос и ограничивают их рост.
В новом перекрестном исследовании с участием 178 женщин, обратившихся в клинику менопаузы, исследователи стремились оценить распространенность FPHL у здоровых женщин в постменопаузе и изучить характеристики волос в постменопаузе, а также факторы, связанные с FPHL. Из обследованных женщин у 52,2 % была обнаружена FPHL. Распространенность увеличивалась с возрастом. Низкая самооценка была выявлена у 60 % участниц и нарастала с тяжестью FPHL.
Исследователи также отметили, что высокий индекс массы тела (ожирение) был связан с повышенной распространенностью и ухудшением FPHL у женщин в постменопаузе. Доктор Стефани Фобион, медицинский директор Североамериканского общества менопаузы отмечает, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, связаны ли половые стероидные гормоны, особенно эстроген и тестостерон, и синдром поликистозных яичников в анамнезе с выпадением волос у женщин в постменопаузе.
Ранее специалисты назвали простое действие, защищающее от выпадения волос после 65 лет.
Стефани Фобион
Здоровье
Доктор, медицинский директор Североамериканского общества менопаузы
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