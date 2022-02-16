Осторожнее с таблетками: популярные анальгетики повышают риск сердечного приступа
Одним из популярных обезболивающих, прием которых ученые связывают с риском инфаркта, является ибупрофен.
Доступный в большинстве аптек ибупрофен повсеместно используется для лечения различных болей и недомоганий. Однако «эта маленькая таблетка способна вызватьсерьезную проблему со здоровьем», заявил в интервью доктор Уильям Гроссман, директор Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
«Ибупрофен способен заметно ухудшать существующую гипертонию или способствовать развитию нового скачка высокого кровяного давления. Также последствием его приема может стать повреждение почек (нефротоксичность), ухудшение состояния сердечной недостаточности и даже сердечный приступ или инсульт», - сообщил кардиолог.
Риск сердечного приступа может быть особенно значительным для тех, кто принимает этот популярный анальгетик в течение длительного времени. Исследование с участием более 440 000 человек, чьи результаты опубликовал British Medical Journal, показало: использование ибупрофена способно повысить такой риск на 97 процентов.
В свою очередь, Гарвардская медицинская школа констатирует: прием нестероидных противовоспалительных препаратов (к которым относится ибупрофен) эффективен и достаточно безопасен при приеме в малых дозах в течение коротких периодов времени. Такие лекарства врачи советуют применять не дольше 10 дней.
Также к группе нестероидных противовоспалительных препаратов относятся такие популярные анальгетики, как напроксен, сулиндак, диклофенак и другие. По данным Medline Plus, применяться данные медикаменты также должны с осторожностью, без злоупотребления – их прием тоже сопряжен с более высоким риском сердечного приступа или инсульта.
Ученые рекомендуют не принимать самостоятельно болеутоляющие таблетки, если недавно был перенесен сердечный приступ, – только после консультации с врачом. Если после приема лекарств возникли неблагополучные симптомы, необходимо обратиться за медицинской помощью.
Каковы симптомы сердечного приступа.
- Боль в груди (может ощущаться как давление, тяжесть, стеснение).
- Боль в других частях тела (руки, челюсть, шея, спина, живот).
- Головокружение.
- Потоотделение.
- Одышка.
- Тошнота или рвота.
- Непреодолимое чувство тревоги.
- Кашель или свистящее дыхание.
Уильям Гроссман (William Grossman)
Здоровье
доктор медицины, кардиолог, глава Центра профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Калифорнийского университета в Сан-Франциско
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