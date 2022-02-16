Осторожнее с таблетками: популярные анальгетики повышают риск сердечного приступа

«Ибупрофен способен заметно ухудшать существующую гипертонию или способствовать развитию нового скачка высокого кровяного давления. Также последствием его приема может стать повреждение почек (нефротоксичность), ухудшение состояния сердечной недостаточности и даже сердечный приступ или инсульт», - сообщил кардиолог.

Боль в груди (может ощущаться как давление, тяжесть, стеснение).

Боль в других частях тела (руки, челюсть, шея, спина, живот).

Головокружение.

Потоотделение.

Одышка.

Тошнота или рвота.

Непреодолимое чувство тревоги.

Кашель или свистящее дыхание.