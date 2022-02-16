Симптомы болезни Паркинсона: изменения в зрении, которые могут быть предупреждением

«Немоторные симптомы могут влиять на другие области автоматической нервной системы, на различные функции организма, от контроля мочевого пузыря до настроения. Одним из малоизвестных симптомов болезни Паркинсона являются изменение в зрении человека», - предупреждают врачи.

Человек испытывает сухость глаз из-за того, что начинает моргать реже, чем обычно.

Может возникать удвоение картинки в глазах.

Зрение становится «затуманенным».

Некоторые люди начинают с трудом различать цвета.

Развитие непроизвольного тремора (дрожания).

Общая ригидность (скованность) мышц.

Замедленность движений – это можно замечать при ходьбе или при смене выражения лица.