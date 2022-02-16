Симптомы болезни Паркинсона: изменения в зрении, которые могут быть предупреждением

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Болезнь Паркинсона является патологией, затрагивающей вегетативную нервную систему, и ее симптомы могут в том числе проявляться как изменения в зрении.

Болезнь Паркинсона является нейродегенеративным заболеванием, возникающим, когда головной мозг перестает производить в нужном количестве дофамин. С течением времени поражение мозга становится все более значительным, а симптомы недуга – более выраженными.

Вылечить данное заболевание невозможно, но если паркинсонизм выявляется на ранней стадии, некоторые терапевтические практики помогают улучшить качество жизни пострадавшего человека и замедлить появление более тяжелых признаков.

Многим известно, что симптомом болезни Паркинсона является тремор, однако ее признаками могут быть и немоторные состояния.

«Немоторные симптомы могут влиять на другие области автоматической нервной системы, на различные функции организма, от контроля мочевого пузыря до настроения. Одним из малоизвестных симптомов болезни Паркинсона являются изменение в зрении человека», - предупреждают врачи.

Говоря о возможных признаках паркинсонизма, связанных со зрением, специалисты перечисляют следующие проблемы.
  • Человек испытывает сухость глаз из-за того, что начинает моргать реже, чем обычно.
  • Может возникать удвоение картинки в глазах.
  • Зрение становится «затуманенным».
  • Некоторые люди начинают с трудом различать цвета.
Эксперты советуют обязательно сообщать об этих проблемах врачу.

Три самых типичных симптомов болезни Паркинсона.
  • Развитие непроизвольного тремора (дрожания).
  • Общая ригидность (скованность) мышц.
  • Замедленность движений – это можно замечать при ходьбе или при смене выражения лица.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что учеными был назван простой физический способ избежать болезней сердца в пожилом возрасте.

Parkinson's UK

Здоровье

благотворительная организация, занимающаяся исследованиями болезни Паркинсона и поддержкой болеющих людей в ​​Великобритании

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