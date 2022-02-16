Симптомы болезни Паркинсона: изменения в зрении, которые могут быть предупреждением
Болезнь Паркинсона является патологией, затрагивающей вегетативную нервную систему, и ее симптомы могут в том числе проявляться как изменения в зрении.
Болезнь Паркинсона является нейродегенеративным заболеванием, возникающим, когда головной мозг перестает производить в нужном количестве дофамин. С течением времени поражение мозга становится все более значительным, а симптомы недуга – более выраженными.
Вылечить данное заболевание невозможно, но если паркинсонизм выявляется на ранней стадии, некоторые терапевтические практики помогают улучшить качество жизни пострадавшего человека и замедлить появление более тяжелых признаков.
Многим известно, что симптомом болезни Паркинсона является тремор, однако ее признаками могут быть и немоторные состояния.
«Немоторные симптомы могут влиять на другие области автоматической нервной системы, на различные функции организма, от контроля мочевого пузыря до настроения. Одним из малоизвестных симптомов болезни Паркинсона являются изменение в зрении человека», - предупреждают врачи.
Говоря о возможных признаках паркинсонизма, связанных со зрением, специалисты перечисляют следующие проблемы.
- Человек испытывает сухость глаз из-за того, что начинает моргать реже, чем обычно.
- Может возникать удвоение картинки в глазах.
- Зрение становится «затуманенным».
- Некоторые люди начинают с трудом различать цвета.
Три самых типичных симптомов болезни Паркинсона.
- Развитие непроизвольного тремора (дрожания).
- Общая ригидность (скованность) мышц.
- Замедленность движений – это можно замечать при ходьбе или при смене выражения лица.
Parkinson's UK
Здоровье
благотворительная организация, занимающаяся исследованиями болезни Паркинсона и поддержкой болеющих людей в Великобритании
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