Красное вино может защитить от ковида, но врач советует не пить из-за этого

"Эта статья является прекрасным примером того, почему многие исследования, посвященные питанию и здоровью, ненадежны и требуют осторожной интерпретации", - сказал эпидемиолог Хассан Валли.

"Наблюдательные исследования, посвященные аспектам нашего питания и здоровья, сталкиваются с многочисленными и серьезными проблемами. Они очень восприимчивы к присутствию искажающих факторов и предубеждений, которые ограничивают их надежность и затрудняют интерпретацию их результатов. Поэтому очень важно, чтобы результаты таких исследований интерпретировались с большой осторожностью".