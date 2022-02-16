Красное вино может защитить от ковида, но врач советует не пить из-за этого
Среди ряда выводов, касающихся алкогольных напитков и COVID, сообщается, что употребление красного вина было связано со снижением риска заражения ковидом. Эпидимиолог Хассан Валли объясняет, что прежде чем вы начнете приглашать людей на празднование, важно знать, что существует ряд причин, по которым следует проявлять осторожность в отношении этих результатов.
"Эта статья является прекрасным примером того, почему многие исследования, посвященные питанию и здоровью, ненадежны и требуют осторожной интерпретации", - сказал эпидемиолог Хассан Валли.
Ограничения в том, как проводятся многие из этих исследований, являются причиной того, что нам часто говорят, что пища полезна для нас в один прекрасный день, только для того, чтобы опровергнуть это в другом исследовании.
Вероятно, самым захватывающим с точки зрения СМИ было то, что употребление от одного до четырех бокалов красного вина в неделю было связано примерно с 10-процентным снижением риска заражения коронавирусом.
Напротив, употребление пива было связано с увеличением риска заражения COVID на 7–28%.
Есть два основных ограничения в данных, собранных в отношении моделей употребления алкоголя в этом исследовании. Во-первых, сбор информации о том, что люди едят и пьют, заведомо ненадежен. И еще более серьезная проблема заключается в том, что масштабы этих искажений, как правило, значительно различаются между людьми, что очень затрудняет их исправление.
"Наблюдательные исследования, посвященные аспектам нашего питания и здоровья, сталкиваются с многочисленными и серьезными проблемами. Они очень восприимчивы к присутствию искажающих факторов и предубеждений, которые ограничивают их надежность и затрудняют интерпретацию их результатов. Поэтому очень важно, чтобы результаты таких исследований интерпретировались с большой осторожностью".
Хотя это не та новость, которую любой из нас хотел бы услышать, это не должно быть сюрпризом, потому что, если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, обычно так оно и есть.
Ранее Медикфорум писал о о питании гипертоников.
Хассан Валли (Hassan Vally)
Здоровье
Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук с опытом работы в области эпидемиологии инфекционных заболеваний.
Оставить комментарий