Что эффективно помогает снизить сахар в крови: советует врач Павлова

«Основной фактор, который не даст сахару крови резко повышаться, – это питание: в нем важно ограничивать количество углеводов», - сказала врач.

«Нужны ходьба, танцы, бассейн или работа с небольшими весами в тренажерном зале», - подсказала Ольга Павлова.