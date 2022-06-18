Что эффективно помогает снизить сахар в крови: советует врач Павлова
По словам врача-эндокринолога Ольги Павловой, в обычной жизни три фактора являются самыми значимыми для снижения высокого сахара в крови – это определенный рацион, физнагрузки и контроль веса.
Ольга Павлова проинформировала, что эффективно помогает снизить сахар в крови.
«Основной фактор, который не даст сахару крови резко повышаться, – это питание: в нем важно ограничивать количество углеводов», - сказала врач.
Медик подчеркнула, что продукты, содержащие сахара и быстро усваиваемые углеводы, не должны употребляться на пустой желудок и сами по себе, поскольку в этом случае скачок уровня сахара в крови окажется сразу очень существенным. Кроме того, такие продукты должны употребляться строго умеренно и в сочетании с клетчаткой или белком, полезным жиром – это помогает не допустить резкого колебания сахара в крови
Также эффективно помогают снизить сахар в крови физические нагрузки, однако они не должны быть изнурительными.
«Нужны ходьба, танцы, бассейн или работа с небольшими весами в тренажерном зале», - подсказала Ольга Павлова.
Еще один фактор, имеющий принципиальное значение для содержания сахара, – это масса тела. Специалист напомнила, что излишки жира ухудшают чувствительность клеток к инсулину, и посоветовала стремиться к здоровым показателям веса, контролировать его или худеть при необходимости.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом был назван наиболее вредный и полезный вариант завтрака.
Ольга Павлова
Здоровье
врач-эндокринолог, диетолог
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