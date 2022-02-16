Последствие ковида: врач предупредил о воспалении мозгового вещества

«У зараженных коронавирусной инфекцией в редких случаях происходит воспаление мозгового вещества – энцефалит или энцефаломиелит», - предупредил врач в своем комментарии Ura.ru

«есть что-то общее с эпидемией летаргического энцефалита, которая была больше 100 лет назад».