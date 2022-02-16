Последствие ковида: врач предупредил о воспалении мозгового вещества
По словам иммунолога Николая Крючкова, последствием ковид-инфекции может стать развитие энцефаломиелита.
Крючков сообщил в беседе с журналистами, что человек, заболевший COVID-19, рискует пострадать от симптомов, характерных для воспаления в мозге, которое обычно наблюдается у пациентов с энцефалитом.
«У зараженных коронавирусной инфекцией в редких случаях происходит воспаление мозгового вещества – энцефалит или энцефаломиелит», - предупредил врач в своем комментарии Ura.ru.
Крючков заметил, что данных тип мозгового воспаления, возникающего как последствие ковида, не является классическим вирусным энцефалитом. Формулировка его точной характеристики сейчас обсуждается учеными. По мнению самого врача, природа «ковидного» воспаления мозгового вещества, скорее всего, является смешанной, поскольку ему свойственны качества как иммунного вторичного энцефалита, так и вирусного.
По словам другого медика, невролога Аллы Струценко, сегодня уже можно не сомневаться в способности коронавирусной инфекции поражать наряду с кровеносными сосудами центральную нервную систему. Говоря о последствиях COVID-19, ученый высказала мысль о том, что
«есть что-то общее с эпидемией летаргического энцефалита, которая была больше 100 лет назад».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему заражение Омикроном опасно при имеющемся диабете.
Николай Крючков
Здоровье
иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор компании по исследованиям
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