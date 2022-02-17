Высокий холестерин: эти 3 гриба могут снизить уровень холестерина на 25% «за несколько недель»
Слишком большое количество холестерина может вызвать рост бляшек внутри артерий, что со временем приведет к их сужению. Эта бляшка предрасполагает людей к неблагоприятным сердечным событиям, инсульту и стенокардии. К счастью, один продукт может снизить уровень холестерина на ошеломляющие 25 процентов в течение нескольких недель.
Насыщенные жиры являются печально известным источником пищевого холестерина, поэтому органы здравоохранения не рекомендуют его употреблять. Но контроль уровня холестерина не всегда должен включать в себя вышеперечисленные продукты; включение некоторых ингредиентов может дать не менее многообещающие результаты. Несколько типов продуктов были исследованы на предмет их снижения уровня холестерина ЛПНП.
Некоторые из этих экспериментов выявили потенциальную пользу употребления съедобных грибов для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
В одном исследовании ученые определили три типа грибов, которые могут снизить уровень холестерина на 25 процентов за четыре недели. Грибы были шиитаке, майтаке и эноки.
Авторы исследования сообщили, что ежедневное употребление грибов привело к снижению уровня холестерина в крови на 25 процентов через четыре недели. Выводы были подтверждены в ряде дальнейших исследований, большинство из которых были проведены на животных.
Исследователи связывают полезные для сердца качества грибов с ингредиентом, известным как эритаденин. Считается, что это химическое вещество снижает уровень липидов, изменяя способ их выработки в печени. Еще одним ключевым ингредиентом, снижающим уровень липидов, является мевинолин, который ингибирует один из ферментов, ответственных за выработку холестерина в организме.
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Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine, Obihiro, Hokkaido
Здоровье
Кафедра биоресурсоведения, Университет сельского хозяйства и ветеринарии Обихиро, Обихиро, (Хоккайдо, Япония).
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