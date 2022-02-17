Диабет 2 типа: осторожно, эти фрукты могут вызвать «мощный» всплеск сахара в крови

Сахар и сладкие продукты

Сладкие безалкогольные напитки

Белый хлеб

Картофель

Белый рис

«Продукты с высоким ГИ не обязательно вредны для здоровья, и не все продукты с низким ГИ полезны. Например, арбуз и пастернак являются продуктами с высоким ГИ, а шоколадный торт имеет более низкое значение ГИ. Кроме того, продукты, которые содержат жир и белок или приготовлены с ними, замедляют усвоение углеводов, снижая их гликемический индекс».