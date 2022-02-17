Диабет 2 типа: осторожно, эти фрукты могут вызвать «мощный» всплеск сахара в крови
Высокий уровень сахара в крови может вызвать множество серьезных осложнений, некоторые из которых могут быть постоянными. То, что вы вводите в свое тело, может оказывать сдерживающее влияние на уровень сахара в крови. Однако верно и обратное: некоторые продукты могут вызвать скачок уровня сахара в крови вскоре после их употребления.
Углеводы являются худшими нарушителями, и некоторые из них оказывают большее влияние, чем другие.Гликемический индекс может помочь вам ориентироваться в этом минном поле.ранжирует углеводы по шкале от 0 до 100 в зависимости от того, насколько быстро и насколько они повышают уровень сахара в крови после еды.
В списке есть несколько удивительных вещей. По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения, спелые фрукты, как правило, имеют более высокий гликемический индекс, чем незрелые фрукты.
Продукты с высоким ГИ включают:
- Сахар и сладкие продукты
- Сладкие безалкогольные напитки
- Белый хлеб
- Картофель
- Белый рис
Тем не менее, «использование гликемического индекса для определения того, являются ли продукты или их комбинации полезными для здоровья, может ввести в заблуждение», предупреждает орган здравоохранения.
«Продукты с высоким ГИ не обязательно вредны для здоровья, и не все продукты с низким ГИ полезны. Например, арбуз и пастернак являются продуктами с высоким ГИ, а шоколадный торт имеет более низкое значение ГИ. Кроме того, продукты, которые содержат жир и белок или приготовлены с ними, замедляют усвоение углеводов, снижая их гликемический индекс».
Ранее Медикфорум писал о питании при диабете.
Harvard School of Public Health
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