Диабет 2 типа: осторожно, эти фрукты могут вызвать «мощный» всплеск сахара в крови

0 Фото: pexels.com
Диабет 2 типа: осторожно, эти фрукты могут вызвать «мощный» всплеск сахара в крови

Высокий уровень сахара в крови может вызвать множество серьезных осложнений, некоторые из которых могут быть постоянными. То, что вы вводите в свое тело, может оказывать сдерживающее влияние на уровень сахара в крови. Однако верно и обратное: некоторые продукты могут вызвать скачок уровня сахара в крови вскоре после их употребления.

Углеводы являются худшими нарушителями, и некоторые из них оказывают большее влияние, чем другие.
Гликемический индекс может помочь вам ориентироваться в этом минном поле.ранжирует углеводы по шкале от 0 до 100 в зависимости от того, насколько быстро и насколько они повышают уровень сахара в крови после еды.

В списке есть несколько удивительных вещей. По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения, спелые фрукты, как правило, имеют более высокий гликемический индекс, чем незрелые фрукты.

Продукты с высоким ГИ включают:
  • Сахар и сладкие продукты
  • Сладкие безалкогольные напитки
  • Белый хлеб
  • Картофель
  • Белый рис
По данным NHS, некоторые продукты с низким ГИ, такие как овощи, бобы и чечевица, являются продуктами, которые мы должны есть как часть здоровой сбалансированной диеты.

Тем не менее, «использование гликемического индекса для определения того, являются ли продукты или их комбинации полезными для здоровья, может ввести в заблуждение», предупреждает орган здравоохранения.
«Продукты с высоким ГИ не обязательно вредны для здоровья, и не все продукты с низким ГИ полезны. Например, арбуз и пастернак являются продуктами с высоким ГИ, а шоколадный торт имеет более низкое значение ГИ. Кроме того, продукты, которые содержат жир и белок или приготовлены с ними, замедляют усвоение углеводов, снижая их гликемический индекс».

Ранее Медикфорум писал о питании при диабете.

Harvard School of Public Health

Здоровье

Гарвардская школа общественного здравоохранения объединяет экспертов из многих дисциплин, чтобы обучать новые поколения мировых лидеров в области здравоохранения.

Теги : диабет второго типа, повышенный уровень сахара, фрукты