Пять овощей, которые могут вызвать резкое повышение уровня сахара в крови
Диабет 2 типа возникает из-за дисфункции в том, как организм вырабатывает инсулин — гормон, вырабатываемый поджелудочной железой. Основная роль инсулина заключается в регулировании уровня сахара в крови. Без этого сдерживающего эффекта уровень сахара в крови может подняться до опасного уровня, что приведет к ряду осложнений.
Диета может имитировать действие инсулина, замедляя рост сахара в крови, но есть некоторые продукты, представляющие скрытые риски для здоровья. На более поучительном конце спектра находятся овощи.
Овощи являются одним из основных продуктов здоровой сбалансированной диеты, поэтому не исключайте их полностью, но стоит ограничить потребление определенных видов. Худшими нарушителями являются те, у которых высокий гликемический индекс, который ранжирует пищу в зависимости от скорости, с которой организм расщепляет ее на глюкозу (сахар в крови).
«Продукты с высоким ГИ очень быстро разрушаются, вызывая резкое повышение уровня глюкозы в крови», — объясняет Diabetes UK.
По данным органов здравоохранения, к овощам с более высоким ГИ относятся морковь, картофель, пастернак, свекла и сладкая кукуруза.
«Фрукты с более низким ГИ включают ягоды, сливы, киви и грейпфруты», — говорится в сообщении.
Риски, связанные с продуктами с высоким ГИ, не ограничиваются скачками сахара в крови.
Продукты с высоким ГИ могут заставить организм попытаться произвести всплеск инсулина, чтобы противодействовать быстродействующим углеводам, и частым последствием этого является чувство голода.
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Diabetes UK
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