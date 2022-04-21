Пять овощей, которые могут вызвать резкое повышение уровня сахара в крови

«Продукты с высоким ГИ очень быстро разрушаются, вызывая резкое повышение уровня глюкозы в крови», — объясняет Diabetes UK.

«Фрукты с более низким ГИ включают ягоды, сливы, киви и грейпфруты», — говорится в сообщении.