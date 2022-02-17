Врач объяснил, почему витаминные добавки могут вызвать увеличение веса — «действительно рискованно»

«Абсолютно», — сказал медицинский эксперт. «Легко принять таблетку, думая, что это просто витамин или минерал, но больше не всегда лучше».

"Если вы принимаете микроэлементы, всегда проверяйте рекомендуемую суточную норму и не превышайте ее. Высокие дозы минералов и жирорастворимых витаминов могут накапливаться в организме, что приводит к токсичности. Часто дозы являются фармацевтическими, а не пищевыми, что означает, что доза, которую вы принимаете, намного выше, чем вы могли бы получить естественным путем из продуктов питания".

«С конца 1930-х годов, когда впервые были использованы синтетические витамины, человечество испытало самый большой рост потребления витаминов в истории человечества».