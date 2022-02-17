Врач объяснил, почему витаминные добавки могут вызвать увеличение веса — «действительно рискованно»
Джо Каннингем, клинический директор клиники здоровья кишечника, основанной Меган Росси, объяснил, могут ли добавки вызывать проблемы, включая увеличение веса, головные боли, тошноту, запор или другие побочные эффекты.
«Абсолютно», — сказал медицинский эксперт. «Легко принять таблетку, думая, что это просто витамин или минерал, но больше не всегда лучше».
Эксперт посоветовал быть осторожным с дозами,
"Если вы принимаете микроэлементы, всегда проверяйте рекомендуемую суточную норму и не превышайте ее. Высокие дозы минералов и жирорастворимых витаминов могут накапливаться в организме, что приводит к токсичности. Часто дозы являются фармацевтическими, а не пищевыми, что означает, что доза, которую вы принимаете, намного выше, чем вы могли бы получить естественным путем из продуктов питания".
Часто добавки рекомендуются с благими намерениями, но слишком часто этот совет дается без какой-либо научной поддержки, а без регулирования это может быть очень рискованно». Избыток витаминов "может вызвать ожирение несколькими способами, включая увеличение синтеза жира, вызывая резистентность к инсулину, нарушая метаболизм нейротрансмиттеров и вызывая эпигенетические изменения".
Исследование показало, что избыток витаминов группы В у крыс может вызывать увеличение веса у лабораторных грызунов.
«С конца 1930-х годов, когда впервые были использованы синтетические витамины, человечество испытало самый большой рост потребления витаминов в истории человечества».
Возможно, избыток витаминов, особенно витаминов группы В, может способствовать развитию ожирения.
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Джо Каннингем
Здоровье
Врач, клинический директор The Gut Health Clinic.
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