Омикрон: один слышимый симптом может возникать до общего ухудшения состояния

«Вы можете «услышать, что у вас есть Омикрон, еще до общего ухудшения своего состояния. Проверяйте, не охрип ли ваш голос. Некоторые люди не осознают, что они заражены, пока кто-нибудь не скажет, что у них хриплый голос», - рассказали специалисты.

Британские исследователи симптомов коронавируса сообщают, что наиболее ранним признаком заражения Омикроном может стать охрипший голос.О том, что изменение голоса может быть симптомом инфицирования новым вариантом ковида, напоминают разработчики приложения Zoe Covid Symptom Study, созданного и запущенного для мониторинга признаков COVID-19. Ведущий эксперт этого проекта, профессор-эпидемиолог Королевского колледжа Лондона Тим Спектор заметил, что иногда симптомы Омикрона могут остаться незамеченными, поскольку они могут проявляться в виде простуды или легкого недомогания, и не воспринимаются людьми как знак опасной инфекции. Прежде всего, мягкое заражение свойственно вакцинированным пациентам.По словам профессора Спектора, помимо охрипшего голоса на омикрон-инфекцию может указывать боль в горле, участившиеся чихание, насморк, озноб, головная боль.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сигналом о заражении новым вариантом коронавируса может быть боль в трех частях тела