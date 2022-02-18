Ежедневное употребление обезболивающих приводит к глухоте - врач

«Наши результаты показывают, что пользователи анальгетиков могут подвергаться более высокому риску развития шума в ушах, и могут дать представление о факторах, провоцирующих это сложное расстройство».

«Основываясь на этих выводах, будет полезно изучить, может ли отказ от анальгетиков помочь облегчить симптомы шума в ушах».