Ежедневное употребление обезболивающих приводит к глухоте - врач
Звон в ушах определяется NHS как «слуховые шумы, которые не вызваны звуками, исходящими из внешнего мира». Если человек может слышать шум, и он не вызван кем-либо поблизости, и этот шум продолжается в течение длительного времени. Звон в ушах может быть вызван рядом причин, чаще всего это повреждение слуха.
У водителей прошлых эпох автогонок, солдат и музыкантов развился шум в ушах из-за их постоянной близости к громким звукам без надлежащей защиты органов слуха.
Теперь новое исследование 70 тысяч женщин предполагает, что постоянное ежедневное употребление обезболивающих могло вызвать появление шума в ушах.
Исследование, проведенное исследователями из Brigham and Women's Hospital в Бостоне, США, показало, что женщины, которые принимают безрецептурные обезболивающие, на 20 процентов чаще страдают от шума в ушах, чем женщины, которые этого не делают.
Ведущий автор исследования, доктор Шарон Курхан, сказала:
«Наши результаты показывают, что пользователи анальгетиков могут подвергаться более высокому риску развития шума в ушах, и могут дать представление о факторах, провоцирующих это сложное расстройство».
Другие препараты, которые, как показало исследование, могут увеличить риск шума в ушах, включали противовоспалительные препараты, такие как НПВП (ибупрфен, кетаноф и др.).
Было обнаружено, что употребление умеренных доз аспирина шесть-семь раз в неделю также увеличивает риск возникновения шума в ушах на 20 процентов.
Доктор Курхан добавила:
«Основываясь на этих выводах, будет полезно изучить, может ли отказ от анальгетиков помочь облегчить симптомы шума в ушах».
Хотя эти результаты звучат тревожно, они не означают, что употребление парацетамола для облегчения простуды, похмелья, растяжения связок или зубной боли увеличивает риск возникновения шума в ушах; это исследование охватывало ежедневное, а не эпизодическое использование болеутоляющих средств.
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Шарон Курхан
Здоровье
Врач в Brigham and Women's Hospital (Бостон, США).
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