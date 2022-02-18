Симптомы дефицита витамина B12: 6 признаков низкого уровня у вас во рту

«Это продолжающееся (хроническое) воспалительное заболевание, поражающее слизистые оболочки рта», — поясняет клиника Майо.

Как обнаружить красный плоский лишай во рту

«Красный плоский лишай в полости рта может проявляться в виде белых кружевных пятен, красных опухших тканей или открытых ран».

Чувство жжения или боль

Чувствительность к горячей, кислой или острой пище

Кровоточивость и раздражение при чистке зубов

Воспаление десен (гингивит)

Болезненные, утолщенные пятна на языке

Дискомфорт при разговоре, жевании или глотании



