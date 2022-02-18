Симптомы дефицита витамина B12: 6 признаков низкого уровня у вас во рту
Витамин B12 вносит неоценимый вклад в организм, например, поддерживает нервную систему и вырабатывает эритроциты. Неудивительно, что низкий уровень B12 может оказаться разрушительным. Менее известным признаком дефицита B12 является красный плоский лишай полости рта.
«Это продолжающееся (хроническое) воспалительное заболевание, поражающее слизистые оболочки рта», — поясняет клиника Майо.
Исследование было проведено для оценки уровня витамина B12 в сыворотке крови у пациентов с симптоматическим красным плоским лишаем полости рта и установления связи между сниженным уровнем B12.
Что выяснили исследователи? Уровень витамина В12 в сыворотке был значительно снижен у пациентов с красным плоским лишаем полости рта по сравнению со здоровыми людьми.
Они связывают это с ограниченным потреблением B12, препятствующим «нормальному функционированию иммунной и нейропсихологической системы», что играет роль в остановке развития красного плоского лишая полости рта.
Как обнаружить красный плоский лишай во рту
Клиника Майо поясняет:
«Красный плоский лишай в полости рта может проявляться в виде белых кружевных пятен, красных опухших тканей или открытых ран».
По данным органов здравоохранения, белые кружевные пятна могут не вызывать дискомфорта, когда они появляются на внутренней стороне щек.
Тем не менее, симптомы, сопровождающие красные, опухшие пятна и открытые язвы, могут включать:
- Чувство жжения или боль
- Чувствительность к горячей, кислой или острой пище
- Кровоточивость и раздражение при чистке зубов
- Воспаление десен (гингивит)
- Болезненные, утолщенные пятна на языке
- Дискомфорт при разговоре, жевании или глотании
Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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