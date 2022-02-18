Ковид: эхинацея может защитить от нескольких «штаммов коронавируса» - мнение иммунолога
Считается, что эхинацея пурпурная предотвращает и лечит простуду, действуя как иммуностимулятор. Это средство приобрело популярность как средство для лечения взрослых, которые обычно болеют простудой от двух до четырех раз в год.
Иммунолог и основатель A-IR Clinical Research доктор Росс Уолтон объяснил:
«Ключ к хорошему самочувствию лежит, прежде всего, в правильном питании, достаточном количестве упражнений и сна. Но было показано, что эхинацея снижает частоту развития симптомов простуды».
Однако в недавних исследованиях было обнаружено, что экстракт широко ингибирует коронавирусы и SARS-CoV-2 in vitro. Растение содержит соединения, которые, как было показано, устраняют симптомы простуды, которые имеют тенденцию задерживаться.
Доктор Уолтон процитировал исследование, показывающее, что для уменьшения продолжительности симптомов использование обезболивающих сократилось более чем наполовину после лечения эхинацеей.
Эти результаты позже были подтверждены в одном метаанализе шести клинических испытаний, которые показали, что эхинацея может снизить риск рецидивирующей инфекции дыхательных путей (ИРТ) на 35 процентов.
Более того, добавка успешно снижает риск осложнений, связанных с ИРТ, включая бронхит и пневмонию. Однако доктор Уолтон подчеркивает, что необходимы дальнейшие исследования. Начаты новые клинические испытания, изучающие эффективность жидкого экстракта на различных штаммах коронавируса.
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Росс Уолтон
Здоровье
Иммунолог и основатель A-IR Clinical Research.
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