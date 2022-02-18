Названы критерии качественного майонеза

«В соусах промышленного производства качественные продукты могут заменять менее полезными аналогами. Можно попробовать готовить майонез самостоятельно», — подытожили эксперты.

Не смотря на то, что многие диетологи рекомендуют свести к минимуму употребления майонеза, он остается одним из самых популярных в обществе соусов. Поэтому необходимо знать, какие критерии указывают на качественный товар.Так, отдавать предпочтение следует продукту с небольшим сроком хранения. Оптимальным считается — 30-45 дней, при температуре не больше 10С.Обратить внимание следует и на консистенцию: на испорченный продукт будут указывать обилие крупинок и пузырьки воздуха. Еще одним важным показателем выступает расслаивание эмульсии, которое свидетельствует от том, что продукт замораживался или в нем идет активный процесс размножения микроорганизмов.