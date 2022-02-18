Названы критерии качественного майонеза
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный майонез.
Не смотря на то, что многие диетологи рекомендуют свести к минимуму употребления майонеза, он остается одним из самых популярных в обществе соусов. Поэтому необходимо знать, какие критерии указывают на качественный товар.
Так, отдавать предпочтение следует продукту с небольшим сроком хранения. Оптимальным считается — 30-45 дней, при температуре не больше 10ОС.
Обратить внимание следует и на консистенцию: на испорченный продукт будут указывать обилие крупинок и пузырьки воздуха. Еще одним важным показателем выступает расслаивание эмульсии, которое свидетельствует от том, что продукт замораживался или в нем идет активный процесс размножения микроорганизмов.
«В соусах промышленного производства качественные продукты могут заменять менее полезными аналогами. Можно попробовать готовить майонез самостоятельно», — подытожили эксперты.
Роспотребнадзор
Здоровье
Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, защиты прав потребителей на потребительском рынке.
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