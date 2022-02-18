Защита от инсульта: врач назвал 3 доступных способа избежать закупорки сосудов
По словам доктора Дитриха Гренемейера (Германия), ничего лучше, чем придерживаться здоровых привычек, в плане профилактики сердечно-сосудистых болезней пока нет.
Немецкий врач, ученый Дитрих Гренемейер рассказал в интервью, что в современном мире растет число людей, которые страдают от атеросклероза – сосудистого нарушения, сопряженного с повышенным риском диабета, а также сердечного приступа и инсульта из-за возможной закупорки сосудов.
«Врачи говорят об атеросклерозе, когда артерии затвердевают, и к их воспаленным тканям прилипают кровяные бляшки с одновременным накоплением жира. Последствия этого могут быть очень опасными», - предупредил профессор Гренемейер в беседе с изданием Focus Online.
В результате атеросклероза сосудистая ткань становится значительнее подверженной травмам, вследствие которых поврежденные фрагменты, оторвавшись, могут попадать в кровь, заноситься в кровеносные сосуды и вызывать их закупорку. Если это происходит с артериями сердца или мозга, может произойти сердечный приступ, инсульт.
Профессор Дитрих Гренемейер назвал 3 доступных способа избежать подобной закупорки сосудов
- Минимум час упражнений каждый день.
- Соблюдение принципов здорового питания: предпочтение вегетарианским и нежирным блюдам, меньше алкоголя и сахара, больше продуктов, содержащих витамины и минералы.
- Снижение стрессовой нагрузки: забота о своем психоэмоциональном благополучии, меры по уменьшению страха и беспокойства, ограничение негативного контента в повседневной жизни.
Дитрих Гренемейер (Dietrich Grönemeyer)
Здоровье
врач, ученый, профессор кафедры радиологии и микротерапии Университета Виттен/Хердеке
Оставить комментарий