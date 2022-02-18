Защита от инсульта: врач назвал 3 доступных способа избежать закупорки сосудов

«Врачи говорят об атеросклерозе, когда артерии затвердевают, и к их воспаленным тканям прилипают кровяные бляшки с одновременным накоплением жира. Последствия этого могут быть очень опасными», - предупредил профессор Гренемейер в беседе с изданием Focus Online.

Минимум час упражнений каждый день.

Соблюдение принципов здорового питания: предпочтение вегетарианским и нежирным блюдам, меньше алкоголя и сахара, больше продуктов, содержащих витамины и минералы.

Снижение стрессовой нагрузки: забота о своем психоэмоциональном благополучии, меры по уменьшению страха и беспокойства, ограничение негативного контента в повседневной жизни.