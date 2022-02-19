Пандемия коронавируса исчезает: за неделю заболевших стало на 22% меньше
На этой неделе пандемия COVID-19 продолжила отступать, при этом число смертей и число новых случаев сократилось в большинстве регионов мира.
Падение на 22 процента
После всплеска, который длился три с половиной месяца, среднее число ежедневных случаев в мире снизилось третью неделю подряд, упав на 22 процента до 1,97 миллиона, согласно подсчету AFP в четверг. Подтвержденные случаи отражают лишь часть фактического числа инфекций, с разными методами подсчета и уровнями тестирования в разных странах.
Спуск в большинстве регионов
За последние семь дней ситуация улучшилась в большинстве регионов мира. Количество ежедневных случаев заболевания сократилось на 43 процента в зоне США/Канады, на 35 процентов на Ближнем Востоке, на 23 процента в Европе и регионе Латинской Америки/Карибского бассейна и на 22 процента в Африке.
Ситуация в Азии оставалась почти стабильной, с падением заболеваемости на один процент. На столько же они увеличились в Океании.
Россия обогнала США
На этой неделе Россия обогнала США, зарегистрировав наибольшее количество новых случаев заболевания, в среднем 187 500 случаев заражения в день, что на шесть процентов больше. США опустились на третье место с 119 600 случаев в день — падение на 44 процента — значительно отставая от Германии с 180 900 случаев, снижение на шесть процентов.
Смерти начинают падать
Число смертей, связанных с COVID, во всем мире снизилось на семь процентов, в среднем на 10 355 в день, после увеличения в течение пяти недель подряд.
Несмотря на то, что высококонтагиозный вариант Омикрон на своем пике приводил к в четыре раза большему количеству ежедневных заражений, чем предыдущие волны, ежедневная смертность остается намного ниже своего рекордного максимума в январе 2021 года, когда они превысили 15 000 человек.
Ранее Медикфорум писал об опасности Омикрона для диабетиков.
Agence France-Presse (AFP)
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