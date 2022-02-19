Омикрон BA.2: «невидимый» штамм может вызвать «тяжелое» заболевание — симптомы для выявления

«Подводя итог, наши данные предполагают возможность того, что BA.2 будет наиболее опасным вариантом для глобального здравоохранения. В настоящее время и BA.2, и BA.1 вместе распознаются как Omicron, и их почти невозможно отличить. Основываясь на наших выводах, мы предлагаем признать BA.2 уникальным вариантом, вызывающим озабоченность, и этот вариант SARS-CoV-2 следует тщательно отслеживать».

Першение в горле

Легкие боли в мышцах

Экстремальная усталость

Сухой кашель

Ночная потливость

Насморк

Головная боль

Миалгия (мышечная боль)

Потеря аппетита

Диарея

Было обнаружено, что вариант BA.2 вызывает более серьезную инфекцию по сравнению с исходным штаммом Covid.Выводы, полученные исследователями изнаблюдали это у инфицированных хомяков. Вариант «невидимка»В исследовании также сообщается, чтоПо данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, на основании предыдущего анализа вакцины от Covid оказались «эффективными» против серьезных инфекций.Сначала новый вариант считался более заразным по сравнению с предшественником. В последние несколько недель он быстро распространяется в Дании и Южной Африке.Подштамм также появился в Великобритании, вызвав девять процентов случаев Covid в начале февраля.Ранее Медикфорум писал о заражении Омикроном диабетиков.