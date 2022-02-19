Омикрон BA.2: «невидимый» штамм может вызвать «тяжелое» заболевание — симптомы для выявления
Оригинальный Omicron, появившийся в конце прошлого года, отличающийся высокой трансмиссивностью, считался более мягким по сравнению с предыдущими штаммами Covid. Однако, согласно японскому исследованию, новый подвариант Omicron BA.2 может спровоцировать более «тяжелое» заболевание. Вот симптомы, которые нужно определить.
Было обнаружено, что вариант BA.2 вызывает более серьезную инфекцию по сравнению с исходным штаммом Covid.
Выводы, полученные исследователями из Токийского университета в Японии, наблюдали это у инфицированных хомяков. Вариант «невидимка» смог вызвать более значительное повреждение легких у этих животных моделей.
В исследовании также сообщается, что Omicron BA.2 может противостоять некоторым видам лечения и быть более устойчивым к вакцинному иммунитету.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, на основании предыдущего анализа вакцины от Covid оказались «эффективными» против серьезных инфекций.
Сначала новый вариант считался более заразным по сравнению с предшественником. В последние несколько недель он быстро распространяется в Дании и Южной Африке.
Подштамм также появился в Великобритании, вызвав девять процентов случаев Covid в начале февраля.
«Подводя итог, наши данные предполагают возможность того, что BA.2 будет наиболее опасным вариантом для глобального здравоохранения. В настоящее время и BA.2, и BA.1 вместе распознаются как Omicron, и их почти невозможно отличить. Основываясь на наших выводах, мы предлагаем признать BA.2 уникальным вариантом, вызывающим озабоченность, и этот вариант SARS-CoV-2 следует тщательно отслеживать».
Основываясь на отчетах врачей, лечащих вариант Covid, и пациентов, борющихся с ним, вот полный список симптомов:
- Першение в горле
- Легкие боли в мышцах
- Экстремальная усталость
- Сухой кашель
- Ночная потливость
- Насморк
- Головная боль
- Миалгия (мышечная боль)
- Потеря аппетита
- Диарея
Ранее Медикфорум писал о заражении Омикроном диабетиков.
University of Tokyo
Здоровье
Один из известнейших университетов Японии, знаменитый также своими исследовательскими лабораториями.
Оставить комментарий