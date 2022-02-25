Более опасный Омикрон BA.2: полный список симптомов, которые необходимо выявить

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Более опасный Омикрон BA.2: полный список симптомов, которые необходимо выявить

Ученые внимательно следят за появлением Omicron BA.2 в некоторых частях Европы. "Стелс-вариант" во многом отличается от своего предшественника. Вот симптомы, которые помогут обнаружить новый штамм.

По данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), вариант BA.2 был идентифицирован как еще более заразный по сравнению с исходным быстро распространяющимся штаммом Covid.

Теперь японские исследования показали, что стелс-вариант также может вызывать более серьезные заболевания.

Более того, ученые считают, что Omicron BA.2 может противостоять некоторым видам лечения и быть более устойчивым к вакцинному иммунитету.
ВОЗ сообщает, что на основании данных, начиная от передачи и заканчивая последствиями уколов, BA.2 следует «продолжать считать вариантом, вызывающим озабоченность». Научные данные также доказали, что BA.2 имеет преимущество в росте по сравнению с исходным штаммом.

Хорошей новостью является то, что случаи Covid в целом снижаются во всем мире.

Каковы симптомы Омикрон BA.2?


На данный момент нет официального списка симптомов, напрямую связанных с Omicron BA.2. Но некоторые эксперты поделились, что, вероятно, этот новый вариант показывает симптомы, которые ничем не отличаются от Omicron BA.1.

Вот полный список симптомов, связанных с оригинальным Omicron, основанный на отчетах экспертов и пациентов:
  • Першение в горле
  • Легкие боли в мышцах
  • Экстремальная усталость
  • Сухой кашель
  • Ночные поты
  • Насморк
  • Головная боль
  • Миалгия (мышечная боль)
  • Потеря аппетита
  • Диарея
Ранее Медикфорум писал о пользе орехов.

ВОЗ

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