Более опасный Омикрон BA.2: полный список симптомов, которые необходимо выявить
Ученые внимательно следят за появлением Omicron BA.2 в некоторых частях Европы. "Стелс-вариант" во многом отличается от своего предшественника. Вот симптомы, которые помогут обнаружить новый штамм.
По данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), вариант BA.2 был идентифицирован как еще более заразный по сравнению с исходным быстро распространяющимся штаммом Covid.
Теперь японские исследования показали, что стелс-вариант также может вызывать более серьезные заболевания.
Более того, ученые считают, что Omicron BA.2 может противостоять некоторым видам лечения и быть более устойчивым к вакцинному иммунитету.ВОЗ сообщает, что на основании данных, начиная от передачи и заканчивая последствиями уколов, BA.2 следует «продолжать считать вариантом, вызывающим озабоченность». Научные данные также доказали, что BA.2 имеет преимущество в росте по сравнению с исходным штаммом.
Хорошей новостью является то, что случаи Covid в целом снижаются во всем мире.
Каковы симптомы Омикрон BA.2?
На данный момент нет официального списка симптомов, напрямую связанных с Omicron BA.2. Но некоторые эксперты поделились, что, вероятно, этот новый вариант показывает симптомы, которые ничем не отличаются от Omicron BA.1.
Вот полный список симптомов, связанных с оригинальным Omicron, основанный на отчетах экспертов и пациентов:
- Першение в горле
- Легкие боли в мышцах
- Экстремальная усталость
- Сухой кашель
- Ночные поты
- Насморк
- Головная боль
- Миалгия (мышечная боль)
- Потеря аппетита
- Диарея
ВОЗ
Здоровье
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