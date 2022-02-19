Тенезмы: необычный симптом, связанный с полипами в кишечнике - как обнаружить?
У каждого 15 мужчины и одной из 18 женщин будет диагностирован рак кишечника в течение жизни. В зависимости от того, где начинается рак, рак кишечника иногда называют раком толстой кишки или прямой кишки. Тенезмы — это состояние, возникающее из-за ряда различных заболеваний, включая рак кишечника. Что это такое?
Тенезмы — это ощущение, что вам нужно испражняться, даже если ваш кишечник уже пуст. Это может сопровождаться напряжением, болью и спазмами. Тенезмы не являются заболеванием сами по себе. Скорее, это симптом другой медицинской проблемы. Часто это признак воспалительного заболевания кишечника (ВЗК), но вы можете почувствовать это ощущение при различных состояниях.
Иногда это может быть симптомом другой проблемы, такой как запор, инфекция или доброкачественная опухоль (полип) или рак в кишечнике.
Состояние может быть болезненным, особенно если наряду с ним есть спазмы или другие симптомы пищеварения. Симптомы могут приходить и уходить, а могут сохраняться длительное время. Тенезмы часто относятся к схваткообразным ректальным болям и дают человеку ощущение, что ему нужно опорожнить кишечник.
Почему это происходит
Считается, что воспаление в кишечнике может повлиять на нервы, контролирующие выведение отходов. Когда эти нервы чрезмерно стимулируются, они могут посылать сигнал в ваш мозг о том, что в кишечнике все еще есть материал. Это может привести к срабатыванию мышц кишечника, которые используются для выталкивания фекалий.
Эти мышцы сокращаются, поэтому ваше тело думает, что ему нужно опорожнить кишечник, но на самом деле в толстой кишке ничего нет.
Другая возможная причина тенезмов — рубцевание кишечника, вызванное тяжелой диареей или запором. Когда эта рубцовая ткань накапливается, это затрудняет дефекацию.
При возникновении подозрения на рак, обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Ранее Медикфорум писал о заражении Омикроном диабетиков..
Cancer Research UK
Здоровье
Благотворительная организация по исследованию рака и повышению осведомленности граждан.
Оставить комментарий