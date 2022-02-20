Инсульт: врач назвал предупреждающий симптом при поднятии обеих рук — это случается с вами?

Внезапное изменение баланса

Внезапное изменение зрения

Дряблость на одной стороне лица

Внезапная слабость

Внезапное изменение речи

«Главное — понять, что инсульт может случиться в любом возрасте», — добавила она. «Иногда, когда у молодых людей появляются симптомы, напоминающие инсульт, никто не думает: «Это может быть инсульт».

«Инсульт может случиться с каждым, и знать симптомы инсульта очень важно. Мы знаем, что такие факторы, как высокое кровяное давление, диабет, курение и высокий уровень холестерина, являются факторами риска инсульта и могут способствовать его развитию даже у молодых людей».