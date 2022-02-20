Инсульт: врач назвал предупреждающий симптом при поднятии обеих рук — это случается с вами?
Эксперты предупреждают о большем количестве случаев инсульта, затрагивающих молодых людей. На что обращать внимание?
Многие молодые люди остаются беспечными, когда речь идет о серьезных проблемах со здоровьем.
Было обнаружено, что у многих молодых людей инсульты случаются чаще, чем предполагало большинство медицинских работников. Доктор Шарон Пуассон, преподаватель Медицинской школы Университета Колорадо, глубже изучил этот факт.
Полученные результаты шокировали: результаты показали, что у взрослых в возрасте 35 лет и моложе женщины на 44% чаще, чем мужчины, страдают от ишемических инсультов. Доктор Пуассон подробно описал ключевые симптомы, предупреждающие об инсульте, которые включают:
- Внезапное изменение баланса
- Внезапное изменение зрения
- Дряблость на одной стороне лица
- Внезапная слабость
- Внезапное изменение речи
«Главное — понять, что инсульт может случиться в любом возрасте», — добавила она. «Иногда, когда у молодых людей появляются симптомы, напоминающие инсульт, никто не думает: «Это может быть инсульт».
Они попытаются проспать это и не осознают, что это чрезвычайная ситуация.
«Инсульт может случиться с каждым, и знать симптомы инсульта очень важно. Мы знаем, что такие факторы, как высокое кровяное давление, диабет, курение и высокий уровень холестерина, являются факторами риска инсульта и могут способствовать его развитию даже у молодых людей».
Ранее Медикфорум писал о причине возникновения рака.
Шарон Пуассон
Здоровье
Врач, преподаватель Медицинской школы Университета Колорадо.
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