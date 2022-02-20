Повышенный холестерин: добавка берберина вызывает "значительное снижение уровня холестерина"
Холестерин обеспечивает множество преимуществ для здоровья, таких как помощь в выработке определенных гормонов и поддержка вашего метаболизма. Однако высокий уровень холестерина ЛПНП может повысить риск сердечных заболеваний, поскольку он накапливается в стенках кровеносных сосудов. Снижение высоких уровней ЛПНП обеспечивает защиту от сердечных заболеваний.
Было показано, что определенные диетические решения наносят решающий удар по высокому уровню холестерина. Согласно исследованию, добавки берберина входят в эту категорию. Берберин — это биоактивное соединение, которое можно извлечь из нескольких разных растений.Чтобы изучить преимущества берберина в снижении уровня холестерина, исследователи провели рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое параллельное исследование в Гонконге. Мужчины с гиперлипидемией были рандомизированы для приема берберина (500 мг перорально два раза в день) или плацебо в течение 12 недель.
Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как высокий уровень холестерина, оценивались исходно, а также через 8 и 12 недель после вмешательства.
Из 84 рандомизированных мужчин 80 завершили исследование. Мужчины, рандомизированные для приема берберина, имели «значительное снижение» общего холестерина через 12 недель.
«Учитывая изменения после 8 и 12 недель вместе, берберин снизил общий холестерин и, возможно, липопротеин-холестерин низкой плотности (LDL-c) и, возможно, повысил уровень тестостерона», — пишут исследователи.
Они пришли к выводу:
«Берберин — многообещающее средство для снижения уровня холестерина».
Хотя в исследовании не сообщалось о каких-либо побочных эффектах от приема берберина, добавка может вызывать побочные эффекты.
Перед применением добавок обязательна консультация врача.
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School of Public Health, Li Ka Shing Faculty of Medicine, The University of Hong Kong
Здоровье
Школа общественного здравоохранения, медицинский факультет Ли Ка Шинг, Гонконгский университет, Гонконг, Китай.
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