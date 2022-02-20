Повышенный холестерин: добавка берберина вызывает "значительное снижение уровня холестерина"

«Учитывая изменения после 8 и 12 недель вместе, берберин снизил общий холестерин и, возможно, липопротеин-холестерин низкой плотности (LDL-c) и, возможно, повысил уровень тестостерона», — пишут исследователи.

«Берберин — многообещающее средство для снижения уровня холестерина».