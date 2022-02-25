Высокий холестерин: особый фруктовый сок вызывает резкое снижение «плохого» холестерина

«β-глюкан может снижать концентрацию общего холестерина и холестерина ЛПНП в сыворотке крови. Однако механизм этого действия не ясен, и трудно предсказать эффект снижения уровня холестерина от пищевого продукта, обогащенного β-глюканом», — исследователи из исследование пишет.

Что выяснили исследователи?

Почему бета-глюкан?