Высокий холестерин: особый фруктовый сок вызывает резкое снижение «плохого» холестерина
На самом деле, нам нужно здоровое количество холестерина, чтобы функционировать. Однако высокий уровень холестерина ЛПНП может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Холестерин ЛПНП обычно называют «плохим» холестерином, потому что он прилипает к стенкам ваших кровеносных сосудов, тем самым повышая риск сердечных заболеваний.
К счастью, вы можете снизить высокий уровень ЛПНП, внеся простые диетические изменения. Согласно исследованию, употребление фруктового сока, обогащенного бета-глюканом, дает желаемый эффект.
Бета-глюканы (β-глюканы) представляют собой типы волокон, обнаруженные в клетках некоторых видов дрожжей, водорослей, бактерий и грибов.
«β-глюкан может снижать концентрацию общего холестерина и холестерина ЛПНП в сыворотке крови. Однако механизм этого действия не ясен, и трудно предсказать эффект снижения уровня холестерина от пищевого продукта, обогащенного β-глюканом», — исследователи из исследование пишет.
Они исследовали влияние фруктового сока, обогащенного бета-глюканом, на липиды и липопротеины сыворотки, а также на маркеры абсорбции холестерина (концентрация растительных стеролов в сыворотке) и синтеза (концентрация латостерола в сыворотке).
Что выяснили исследователи?
Различия между контрольной и бета-глюкановой группами в изменении сывороточных концентраций общего холестерина и холестерина ЛПНП соответственно составили 4,8% и 7,7%.
Почему бета-глюкан?
Было признано, что бета-глюкан обладает свойствами снижения уровня холестерина в крови. Бета-глюкан — это форма растворимой клетчатки, которая в составе здоровой диеты может помочь снизить уровень холестерина, поясняет Heart UK.
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Heart UK
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