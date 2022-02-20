Это ощущение в желудке говорит об опасно высоком уровне холестерина
Ваше тело нуждается в некотором количестве холестерина, чтобы вырабатывать гормоны, витамин D и пищеварительные жидкости. Холестерин также помогает вашим органам нормально функционировать. Тем не менее, наличие слишком большого количества холестерина ЛПНП может быть проблемой.
По данным NHS, высокий уровень холестерина ЛПНП с течением времени может повредить ваши артерии, способствовать сердечным заболеваниям и увеличить риск инсульта. Ощущения в желудке могут указывать на опасно высокий уровень.
Печень выделяет холестерин, который обычно растворяется в желчи, но если холестерина вырабатывается в избытке, желчь может быть не в состоянии расщепить его полностью, и в конечном итоге могут образоваться камни. Слишком много билирубина, вырабатываемого вашей печенью во время пищеварения, также может вызвать образование камней в желчном пузыре. Внезапная боль в животе является симптомом камней в желчном пузыре.
В исследовании дополнительно анализировали холестериновые камни в желчном пузыре.
«Желчные камни являются серьезной проблемой общественного здравоохранения во всех развитых странах. Было проведено множество эпидемиологических исследований с целью установления распространенности желчнокаменной болезни и показателей заболеваемости, а также определения факторов риска, поддающихся профилактике. Холестериновые камни в желчном пузыре составляют более 80 процентов камней в западном мире».
Исследование выявило 2 типа аномалий, ответственных за образование холестериновых камней в желчном пузыре.
Во-первых, это перенасыщение желчи холестерином. Вторая аномалия — усиление образования кристаллов холестерина.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
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Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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