Рак почки: онкологом названы 5 признаков, которые кажутся менее серьезными проблемами
Многие люди, которым диагностируют рак почки, не замечают никаких симптомов, и выявление заболевания у них может быть случайным, предупреждают врачи из Cancer Research UK.
Рак почки развивается, когда аномальные клетки начинают множиться в любой из почек: они делятся и растут неконтролируемым образом. Развитие заболевания может носить скрытный характер, его симптомам бывает свойствен смазанный, невыраженный внешний вид, из-за чего их часто упускают из виду, принимают за менее серьезные проблемы.
Врачом онкологом, доктором Натали Чарнли (Великобритания) были названы возможные ранние предупреждающие признаки рака почки, которые, считает специалист, следует уметь замечать всем.
«Симптомы рака почки могут быть расплывчатыми и легко объясняться другими, менее серьезными проблемами, такими как боль в пояснице, хронические инфекции мочевыводящих путей или стресс», - заметила врач-онколог.
Изменение цвета мочи. По словам эксперта, замечая какое-либо изменение цвета мочи, необходимо обсуждать это с врачом. Кровь в моче, также называемая гематурией, является одним из распространенных изменений с организмом, встречающихся в случаях рака почки.
Боли. Доктор Чарнли добавила, что
«боль, ощущаемая в пояснице или в боку между ребрами и тазовой костью, относится к признакам рака почки, который люди не часто связывают с ним».
Онколог уточнила: если боль в спине или боку ощущается постоянно, и кажется, что она не уменьшается, следует обратиться к врачу, чтобы он мог исключить опасную причину.
Другие признаки.Также, по словам онколога, симптомами рака почки, которые могут казаться менее серьезными проблемами, являются следующие состояния.
- Анемия.
- Постоянная утомляемость, усталость.
- Внезапная потеря аппетита, веса.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами был назван легко упускаемый симптом запущенного ожирения печени.
Натали Чарнли (Natalie Charnley)
Здоровье
онколог Королевской больницы Престона
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