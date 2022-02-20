Рак почки: онкологом названы 5 признаков, которые кажутся менее серьезными проблемами

«Симптомы рака почки могут быть расплывчатыми и легко объясняться другими, менее серьезными проблемами, такими как боль в пояснице, хронические инфекции мочевыводящих путей или стресс», - заметила врач-онколог.

«боль, ощущаемая в пояснице или в боку между ребрами и тазовой костью, относится к признакам рака почки, который люди не часто связывают с ним».

Анемия.

Постоянная утомляемость, усталость.

Внезапная потеря аппетита, веса.