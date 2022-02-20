Кардиолог Кореневич рассказала об изменении с пальцами из-за опасных болезней

«Этот признак можно часто увидеть у мужчин среднего возраста, которые постоянно курят. Он говорит о том, что в организме не хватает кислорода из-за хронических заболеваний легких или болезней сердца – например, тяжелых врожденных пороков сердца», - рассказала Анна Кореневич.

Хронический бронхит.

Эмфизема легких.

Бронхиальная астма.

Туберкулез.

Рак легких.