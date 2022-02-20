Кардиолог Кореневич рассказала об изменении с пальцами из-за опасных болезней
Кардиолог Анна Кореневич: изменение формы пальцев, известное как «пальцы Гиппократа», указывает на опасную нехватку кислорода, которую испытывает организм.
Врач-кардиолог посоветовала россиянам обращать внимание на определенное изменение с пальцами, свидетельствующее о кислородном голодании. Изменение состоит в том, что пальцы на руках приобретают сходство с барабанными палочками, так как происходит утолщение концевых фаланг. Ногти также меняют свой вид: они начинают напоминать часовое стекло, округляясь и становясь более выпуклыми.
«Этот признак можно часто увидеть у мужчин среднего возраста, которые постоянно курят. Он говорит о том, что в организме не хватает кислорода из-за хронических заболеваний легких или болезней сердца – например, тяжелых врожденных пороков сердца», - рассказала Анна Кореневич.
По словам Кореневич, специального лечения для подобных «пальцев Гиппократа» не существует – в их случае должна исправляться первопричина, то есть, то, что спровоцировало дефицит кислорода. Помимо сердечных патологий и хронических болезней легких, подобное изменение с пальцами может происходить при других легочных заболеваниях, добавила кардиолог.
- Хронический бронхит.
- Эмфизема легких.
- Бронхиальная астма.
- Туберкулез.
- Рак легких.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы доступные способы избежать закупорки сосудов и инсульта.
Анна Кореневич
Здоровье
кардиолог, кандидат медицинских наук
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