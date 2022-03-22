Кардиолог Кореневич: как подобрать альтернативу своему лекарству

«Переживать не стоит. Лекарства в аптеках есть. Нужно просто знать, как подобрать альтернативу», - подчеркнула Кореневич.

«Если в аптеке нет нужной вам дозировки, допустимо брать меньшую дозировку и пить сразу несколько таблеток. Если ваша собственная дозировка меньше, надо уточнить у фармацевта, можно делить таблетку или нет», - порекомендовала врач.