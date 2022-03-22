Кардиолог Кореневич: как подобрать альтернативу своему лекарству

86 Фото: pixabay.com
лекарства в руках

Кардиолог Анна Кореневич рассказала, по каким правилам подбираются альтернативы привычным препаратам.

В России возник ажиотажный спрос на лекарства, который в том числе повлиял на дефицит некоторых медикаментов. Например, их нехватку могли ощутить россияне, имеющие хронические сердечно-сосудистые заболевания. Многие теперь переживают волнуются, в то время как именно беспокойство и тревога способствуют ухудшению в состоянии сердечников.

Кардиолог Анна Кореневич советует россиянам не поддаваться панике и страху. Если возникает проблема, нужно находить способы ее решения – переживания в этом деле точно не помогут

«Переживать не стоит. Лекарства в аптеках есть. Нужно просто знать, как подобрать альтернативу», - подчеркнула Кореневич.

Кардиолог посоветовала перед обращением в аптеку записать на бумаге свои лекарства в виде их международных непатентованных названий. Также рядом следует указать точную дозировку.

Затем при покупке лекарства следует поинтересоваться у фармацевта, какие из доступных препаратов содержат необходимое действующее средство (из предыдущего пункта).

«Если в аптеке нет нужной вам дозировки, допустимо брать меньшую дозировку и пить сразу несколько таблеток. Если ваша собственная дозировка меньше, надо уточнить у фармацевта, можно делить таблетку или нет», - порекомендовала врач.

Кореневич добавила, что некоторые препараты содержат не одно действующее вещество, а несколько. Альтернативой таким средствам могут стать разные, отдельно купленные медикаменты, которые в этом случае вполне позволительно принимать вместе.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиологом были названы симптомы опасных тромбов, возникающих в разных частях тела.
Анна Кореневич
Анна Кореневич
Здоровье
кардиолог, кандидат медицинских наук
Теги : лекарства, Анна Кореневич, дефицит лекарств