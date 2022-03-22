Кардиолог Кореневич: как подобрать альтернативу своему лекарству
Кардиолог Анна Кореневич рассказала, по каким правилам подбираются альтернативы привычным препаратам.
В России возник ажиотажный спрос на лекарства, который в том числе повлиял на дефицит некоторых медикаментов. Например, их нехватку могли ощутить россияне, имеющие хронические сердечно-сосудистые заболевания. Многие теперь переживают волнуются, в то время как именно беспокойство и тревога способствуют ухудшению в состоянии сердечников.
Кардиолог Анна Кореневич советует россиянам не поддаваться панике и страху. Если возникает проблема, нужно находить способы ее решения – переживания в этом деле точно не помогут
«Переживать не стоит. Лекарства в аптеках есть. Нужно просто знать, как подобрать альтернативу», - подчеркнула Кореневич.
Кардиолог посоветовала перед обращением в аптеку записать на бумаге свои лекарства в виде их международных непатентованных названий. Также рядом следует указать точную дозировку.
Затем при покупке лекарства следует поинтересоваться у фармацевта, какие из доступных препаратов содержат необходимое действующее средство (из предыдущего пункта).
«Если в аптеке нет нужной вам дозировки, допустимо брать меньшую дозировку и пить сразу несколько таблеток. Если ваша собственная дозировка меньше, надо уточнить у фармацевта, можно делить таблетку или нет», - порекомендовала врач.
Кореневич добавила, что некоторые препараты содержат не одно действующее вещество, а несколько. Альтернативой таким средствам могут стать разные, отдельно купленные медикаменты, которые в этом случае вполне позволительно принимать вместе.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиологом были названы симптомы опасных тромбов, возникающих в разных частях тела.
Анна Кореневич
Здоровье
кардиолог, кандидат медицинских наук
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