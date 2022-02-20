Почему ложиться спать после полуночи вредно для здоровья: объясняет врач

«Как правило, естественный сигнал ко сну появляется задолго до полуночи. Но чем дольше вы бодрствуете, тем больше нарушается естественный цикл сна», - объясняет медик.

«Некоторые исследования показали, что люди, которые поздно ложатся спать и с трудом просыпаются утром, могут иметь более низкую продолжительность жизни. Также увеличивается риск психических расстройств и диабета», - добавила эксперт.