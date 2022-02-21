Деменция: врач Ракстон назвала ключевой напиток для предотвращения слабоумия

«Достаточно интересно, что есть исследования, в которых говорится, что чай уменьшает воспаление, окислительный стресс, и есть данные исследований, что катехины чая улучшают выведение амилоидных белков, которые начинают вызывать деменцию», — сказала доктор Ракстон из Информационной службы по вопросам здоровья и пищевых добавок.

«Катехины, известные своим антиоксидантным действием, могут способствовать защите от нейродегенерации [и что] три из четырех исследований продемонстрировали положительный эффект чая и пищевых добавок на основе чая».

«Я думаю, что мы рассматриваем профилактику, потому что вы пытаетесь сохранить свой мозг настолько здоровым, насколько это возможно».

«Основываясь на результатах эпидемиологических и экспериментальных исследований, умеренное и регулярное потребление кофеина может помочь предотвратить или отсрочить начало БА болезни Альцгеймера».

«Мы обнаружили, что то, что хорошо для сердца, хорошо и для мозга, потому что мозг представляет собой очень сложную сосудистую систему».