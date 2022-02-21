Деменция: врач Ракстон назвала ключевой напиток для предотвращения слабоумия
Исследования, ученые, комментаторы на протяжении многих лет заявляли, что чай полезен для здоровья. Доктор Кэрри Ракстон рассказывает о пользе чая для предотвращения когнитивных нарушений.
«Достаточно интересно, что есть исследования, в которых говорится, что чай уменьшает воспаление, окислительный стресс, и есть данные исследований, что катехины чая улучшают выведение амилоидных белков, которые начинают вызывать деменцию», — сказала доктор Ракстон из Информационной службы по вопросам здоровья и пищевых добавок.
Исследование, проведенное в 2018 году Киотским университетом в отношении пользы катехинов чая для здоровья, показало:
«Катехины, известные своим антиоксидантным действием, могут способствовать защите от нейродегенерации [и что] три из четырех исследований продемонстрировали положительный эффект чая и пищевых добавок на основе чая».
В результате доктор Ракстон сказал, что чай может сыграть роль в снижении риска развития слабоумия.
«Я думаю, что мы рассматриваем профилактику, потому что вы пытаетесь сохранить свой мозг настолько здоровым, насколько это возможно».
Это отражено в исследовании, проведенном в 2021 году Университетом Лидса и Центральным южным университетом лесного хозяйства и технологий в Китае, в котором изучалось влияние кофеина, также присутствующего в чае, на мозг.
Это исследование пришло к выводу:
«Основываясь на результатах эпидемиологических и экспериментальных исследований, умеренное и регулярное потребление кофеина может помочь предотвратить или отсрочить начало БА болезни Альцгеймера».
Часть потенциала чая по снижению риска развития слабоумия заключается в его пользе для сердечно-сосудистой системы.
Доктор Ракстон объяснил:
«Мы обнаружили, что то, что хорошо для сердца, хорошо и для мозга, потому что мозг представляет собой очень сложную сосудистую систему».
Если у вас плохое состояние сосудов головного мозга, это будет способствовать снижению когнитивных функций и таким вещам, как депрессия.
Ранее Медикфорум писал о продуктах, которые улучшают состояние сосудов.
Кэрри Ракстон
Здоровье
Ведущий консультант Nutrition Communications, имеет более чем 20-летний опыт работы в качестве зарегистрированного диетолога и эксперта по питанию.
Оставить комментарий