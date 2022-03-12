Высокое давление: диетолог Ракстон назвала напиток, который особенно рекомендован гипертоникам

«И черный (обычный), и зеленый чай полезны для сердечно-сосудистой системы, потому что на самом деле они происходят из одного и того же растения — Camellia sinensis. «Новое исследование показало, что несколько чашек чая в день — это простой способ защитить себя от высокого кровяного давления и инсульта».

Как это работает?

«Черный чай содержит катехины и теарубигины, в то время как зеленый чай содержит EGCG. Исследования показывают, что вы получаете эффект снижения артериального давления всего от двух чашек в день, причем наиболее поразительный эффект наблюдается при употреблении четырех чашек в день среди населения», — отметил доктор Ракстон.