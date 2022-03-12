Высокое давление: диетолог Ракстон назвала напиток, который особенно рекомендован гипертоникам
По данным клиники Майо гипертония описывает длительное давление крови на стенки артерий, которое достаточно велико, чтобы вызвать проблемы со здоровьем.
Эти проблемы со здоровьем могут варьироваться от сердечных приступов до инсультов — оба считаются «серьезными» неотложными состояниями. Гипертония поражает около трети взрослых британцев, причем многие даже не подозревают об этом.
Тем не менее, важно держать свои уровни в страхе, чтобы избежать дальнейших осложнений со здоровьем. По словам доктора Кэрри Ракстон, есть напиток, который может помочь, — это чай.
«И черный (обычный), и зеленый чай полезны для сердечно-сосудистой системы, потому что на самом деле они происходят из одного и того же растения — Camellia sinensis. «Новое исследование показало, что несколько чашек чая в день — это простой способ защитить себя от высокого кровяного давления и инсульта».
Как это работает?
Хотя их цвет и вкус могут быть разными, диетолог объясняет, что сильнодействующая часть заключается в том, что у них есть общего — растительные соединения, называемые флавоноидами, «вспомните фрукты, оливковое масло и т. д.». Диетолог утверждает, что эти растительные лакомства помогают расслабить кровеносные сосуды и, следовательно, снизить кровяное давление.
«Черный чай содержит катехины и теарубигины, в то время как зеленый чай содержит EGCG. Исследования показывают, что вы получаете эффект снижения артериального давления всего от двух чашек в день, причем наиболее поразительный эффект наблюдается при употреблении четырех чашек в день среди населения», — отметил доктор Ракстон.
Более того, существует множество исследований, подтверждающих действие горячих успокаивающих напитков.
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Кэрри Ракстон
Здоровье
Диетолог из Tea Advisory Panel.
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