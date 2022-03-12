Помощь при гипертонии: эксперт называет напитки, снижающие высокое давление
Для профилактики высокого кровяного давления эксперт советует выпивать несколько чашек чая в день.
Часто протекая бессимптомно, гипертония способна провоцировать опасные для жизни осложнения – эти проблемы со здоровьем могут варьироваться от сердечных приступов до инсультов. По словам доктора Кэрри Ракстон, чтобы избежать возникновения этих разрушительных для здоровья проблем, артериальное давление важно уметь держать под контролем. Помочь в этом могут некоторые напитки. В частности, медик советует пить чай.
«И черный, и зеленый чай производятся из одного растения – Camellia sinensis. Они оба полезны для сердечно-сосудистой системы. Исследование показало, что употребление нескольких чашек чая в день является простым способом защитить себя от высокого кровяного давления и инсульта», - отмечает эксперт.
Кэрри Ракстон пояснила, что полезный эффект чая обеспечивается растительными соединениями –флавоноидами: они помогают расслаблять кровеносные сосуды, тем самым снижая кровяное давление. Ряд исследований подтверждает благотворное действие таких напитков как зеленый и черный чай на состояние и функционирование сердечно-сосудистой системы.
«Четырехнедельное клиническое исследование на взрослых пациентах с умеренно повышенным уровнем холестерина показало, что ежедневное употребление пяти чашек черного чая значительно расслабляет кровеносные сосуды. Другое исследование с участием взрослых с высоким кровяным давлением, опубликованное журналом Nutrients, свидетельствует, что питье двух чашек чая в день улучшает показатели кровяного давления всего за восемь дней».
Специалист уточняет: поскольку полифенолы медленно всасываются из кишечника, следует пить чай небольшими порциями в течение дня – это даст возможность соединениям находиться в крови постоянно, без резкого снижения. Доктор Ракстон утверждает, что оптимального эффекта снижения высокого давления можно добиться, употребляя две-четыре чашки чая ежедневно на протяжении 12 недель.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление в пищу разнообразных источников белка может существенно снижать повышенное артериальное давление.
Кэрри Ракстон (Carrie Ruxton)
ЗОЖ
диетолог, доктор философии, автор книг на тему образа жизни
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