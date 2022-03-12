Помощь при гипертонии: эксперт называет напитки, снижающие высокое давление

«И черный, и зеленый чай производятся из одного растения – Camellia sinensis. Они оба полезны для сердечно-сосудистой системы. Исследование показало, что употребление нескольких чашек чая в день является простым способом защитить себя от высокого кровяного давления и инсульта», - отмечает эксперт.

«Четырехнедельное клиническое исследование на взрослых пациентах с умеренно повышенным уровнем холестерина показало, что ежедневное употребление пяти чашек черного чая значительно расслабляет кровеносные сосуды. Другое исследование с участием взрослых с высоким кровяным давлением, опубликованное журналом Nutrients, свидетельствует, что питье двух чашек чая в день улучшает показатели кровяного давления всего за восемь дней».