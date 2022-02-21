Вот почему гипертоникам следует избегать сушеной и вяленой рыбы
Ваше кровяное давление повышается в ответ на неверные решения в отношении образа жизни. Хотя этот механизм может показаться безобидным, постоянно высокое кровяное давление оказывает давление на ваше сердце, тем самым повышая риск сердечных заболеваний. Определенные решения относительно образа жизни очевидны, но есть и такие, которые представляют собой скрытые риски для здоровья.
Одним из удивительных диетических продуктов, на который стоит обратить внимание, является сушеная рыба. В сушеной рыбе особенно много соли, поэтому вам «следует избегать ее или найти менее соленую версию», — советует Blood Pressure UK. Вяление рыбы — это метод сохранения пищевых продуктов, который заключается в удалении воды из рыбы, что дает ей срок хранения в течение нескольких лет.
Как соль повышает кровяное давление?
«Соль заставляет ваше тело удерживать воду. Если вы едите слишком много, лишняя вода в вашей крови означает дополнительное давление на стенки ваших кровеносных сосудов, повышая ваше кровяное давление».
Однако не все так плохо с рыбой. Напротив, исследователи обнаружили, что жирная рыба, такая как скумбрия, лосось, сардины, может помочь защитить наши сердца и мозг от болезней.
«Обнаружено, что они богаты важным типом полиненасыщенных жиров, называемых омега-3, которые, как было показано, помогают снизить кровяное давление», — поясняет Британский кардиологический фонд (BHF).
Ранее Медикфорум писал о продуктах, которые улучшают состояние сосудов.
Blood Pressure UK
Здоровье
Благотворительная организация в Великобритании, занимающаяся вопросами снижением артериального давления в стране для предотвращения инсульта и сердечных заболеваний.
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