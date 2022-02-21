Вот почему гипертоникам следует избегать сушеной и вяленой рыбы

Как соль повышает кровяное давление?

«Соль заставляет ваше тело удерживать воду. Если вы едите слишком много, лишняя вода в вашей крови означает дополнительное давление на стенки ваших кровеносных сосудов, повышая ваше кровяное давление».

«Обнаружено, что они богаты важным типом полиненасыщенных жиров, называемых омега-3, которые, как было показано, помогают снизить кровяное давление», — поясняет Британский кардиологический фонд (BHF).