Высокое давление: врач-кардиолог назвал главную причину гипертонии
Когда вы думаете об артериальном давлении, ваши почки могут не приходить на ум. Это объясняет, что употребление слишком большого количества соли может затруднить выведение жидкости почками, которая затем накапливается в организме и повышает кровяное давление.
«Со временем чрезмерное потребление соли может привести к высокому кровяному давлению (гипертонии), что делает кровеносные сосуды жесткими и сужает их», - говорит кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум.
Употребление слишком большого количества соли является основной причиной высокого кровяного давления.
«Сокращение потребления соли — один из самых простых способов снизить кровяное давление, и это начнет очень быстро, даже в течение нескольких недель».
Соль заставляет ваше тело удерживать воду, и если вы едите слишком много, лишняя вода в вашей крови означает дополнительное давление на стенки ваших кровеносных сосудов, повышая ваше кровяное давление.
«Если у вас уже есть высокое кровяное давление, слишком много соли повысит его еще больше, и это может означать, что любые лекарства от кровяного давления, которые вы принимаете, не работают так, как должны».
Взрослые должны потреблять не более 6 г соли в день, что составляет около одной чайной ложки.
Помимо уменьшения количества соли, которую вы едите, и придерживаясь в целом здоровой диеты, вы должны сократить потребление алкоголя, похудеть, если у вас избыточный вес, сократить потребление кофеина, а если вы курильщик, вам следует бросить курить.
«Регулярное употребление слишком большого количества алкоголя также может со временем повысить кровяное давление».
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