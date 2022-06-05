Высокое давление: врач-кардиолог назвал главную причину гипертонии

«Со временем чрезмерное потребление соли может привести к высокому кровяному давлению (гипертонии), что делает кровеносные сосуды жесткими и сужает их», - говорит кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум.

«Сокращение потребления соли — один из самых простых способов снизить кровяное давление, и это начнет очень быстро, даже в течение нескольких недель».

«Если у вас уже есть высокое кровяное давление, слишком много соли повысит его еще больше, и это может означать, что любые лекарства от кровяного давления, которые вы принимаете, не работают так, как должны».

«Регулярное употребление слишком большого количества алкоголя также может со временем повысить кровяное давление».