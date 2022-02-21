Употребление овощей оказалось бесполезным для здоровья сердца - крупномасштабное исследование

«Наше крупное исследование не обнаружило доказательств защитного эффекта потребления овощей на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Наши анализы показывают, что кажущийся защитный эффект потребления овощей от риска сердечно-сосудистых заболеваний, скорее всего, объясняется предвзятостью из-за остаточных смешанных факторов, связанных с различиями в социально-экономической ситуации и образе жизни».

То, что потребление овощей может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, на первый взгляд может показаться правдоподобным, поскольку их ингредиенты, такие как каротиноиды и альфа-токоферол, обладают свойствами, которые могут защитить от сердечно-сосудистых заболеваний. Но до сих пор данные предыдущих исследований об общем влиянии потребления овощей на сердечно-сосудистые заболевания были противоречивыми.Теперь новые результаты мощного крупномасштабного нового исследования показывают, что более высокое потребление приготовленных или сырых овощей вряд ли повлияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний. Они также объясняют, как искажающие факторы могли объяснить предыдущие ложные положительные результаты.Доктор Ци Фэн, научный сотрудник Департамента здоровья населения Наффилда в Оксфордском университете и ведущий автор исследования, сказал:Фэн и др. предполагают, что будущие исследования должны дополнительно оценить, могут ли определенные виды овощей или способ их приготовления влиять на риск сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее Медикфорум писал о продуктах, которые улучшают состояние сосудов.