Потребление фруктов и овощей снижает риск смерти от сердечного приступа
Ученые из Университета Тафтса в Бостоне, провели исследование, целью которого было получение точной оценки того, как потребление фруктов и овощей (или их отсутствие) влияет на бремя сердечно-сосудистых заболеваний.
Для этого они проанализировали исследования продуктов питания 2010 года, и данные о наличии продуктов питания, собранные из 113 различных стран. Затем сделали оценки средних национальных показателей потребления фруктов и овощей. Взятые вместе, страны, вовлеченные в исследование, представляли около 82% от общей численности населения мира.
Сколько всего нам нужно овощей и фруктов?Исследовательская группа объединила оценки среднего потребления с данными каждой страны о причине смерти и сердечно-сосудистом риске. Это позволило ученым создать жизнеспособную модель для расчета количества смертей, вызванных недостаточным потреблением овощей и фруктов.
Основываясь на рекомендациях по питанию и других факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, команда определила оптимальное количество фруктов. Это 300 грамм в день, что эквивалентно употреблению двух небольших яблок. Овощей нужно больше - 400 грамм в сутки, что эквивалентно употреблению трех чашек сырой моркови.
Результаты исследованияПроанализировав все собранные данные, ученые обнаружили, что недостаток фруктов и овощей является причиной около 1,8 миллиона смертей от сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире. Приблизительно 1,3 миллиона из них были связаны с инсультом, а 520 000 смертей - с ишемической болезнью сердца.
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