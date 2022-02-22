Инсульт: медики назвали продукты, «которые могут остановить атеросклероз»
Ряд факторов может увеличить риск инсульта, например, курение или высокое кровяное давление или высокий уровень холестерина. Тем не менее, есть также ряд продуктов, которые могут помочь снизить риск, если вы включите их в свой рацион.
Точно так же есть ряд продуктов, которых следует избегать или сокращать, например продукты с высоким уровнем натрия. Многие виды поведения, такие как курение, употребление алкоголя или отсутствие физической активности, могут увеличить риск инсульта, наряду с высоким кровяным давлением, мерцательной аритмией, диабетом или нездоровым весом.
Американская кардиологическая ассоциация включила орехи в свой список суперпродуктов.
«Орехи содержат белок, клетчатку и ненасыщенные жиры. Всего за одну порцию вы насытите свое тело девятью граммами мононенасыщенных жиров, чтобы снизить уровень холестерина ЛПНП (плохой) и повысить уровень ЛПВП (хорошего).Миндаль также является отличным источником витамина Е, который может предотвратить образование бляшек в ваших артериях».
Фонд инсульта утверждает, что калий может помочь контролировать кровяное давление. Молочные продукты являются источником калия, наряду с кальцием, который также может помочь контролировать кровяное давление.
«Альтернативы молочным продуктам включают обогащенное кальцием соевое или рисовое молоко. Другие источники кальция включают рыбу с костями, миндаль и тофу».
Канадский фонд сердца и инсульта также утверждает, что мононенасыщенные жиры снижают уровень холестерина в крови. Они содержатся в некоторых орехах, таких как миндаль, фисташки, кешью, пекан и фундук.
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American Heart Association (AHA)
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