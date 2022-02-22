Инсульт: медики назвали продукты, «которые могут остановить атеросклероз»

«Орехи содержат белок, клетчатку и ненасыщенные жиры. Всего за одну порцию вы насытите свое тело девятью граммами мононенасыщенных жиров, чтобы снизить уровень холестерина ЛПНП (плохой) и повысить уровень ЛПВП (хорошего).Миндаль также является отличным источником витамина Е, который может предотвратить образование бляшек в ваших артериях».

«Альтернативы молочным продуктам включают обогащенное кальцием соевое или рисовое молоко. Другие источники кальция включают рыбу с костями, миндаль и тофу».